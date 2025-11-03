Dunărea a coborât la cote alarmante. Traficul fluvial este parţial blocat, din cauza dunelor de nisip apărute pe unele rute

Nivelul Dunării a coborât sub limitele normale, iar traficul fluvial este grav afectat. Navele nu mai pot circula în siguranță, porțiuni întregi s-au transformat în plaje de nisip, iar pescarii se plâng că nu mai prind nimic şi spun că fluviul nu a mai fost atât de scăzut niciodată.

Românii care trăiesc de-a lungul Dunării se confruntă cu una dintre cele mai grele perioade din ultimii ani, din cauza secetei prelungite, care a făcut ca nivelul fluviului să scadă la cote alarmante. În mai multe localități riverane, traficul fluvial este aproape blocat, iar ambarcațiunile au fost cu greu aduse la mal, din cauza dunelor de nisip răsărite acolo unde ar fi trebuit să fie apă.

În orașe-port precum Corabia, debitul fluviului a scăzut mult sub media lunii noiembrie, iar localnicii spun că nu au mai văzut Dunărea atât de mică. Porțiuni întregi ale albiei s-au transformat în dune de nisip care blochează accesul în porturi și împiedică deplasarea navelor.

Intrarea în portul turistic din Corabia este aproape impracticabilă, iar proprietarii de ambarcațiuni au fost nevoiți să-și mute bărcile la mal.

Autoritățile locale încearcă să găsească soluții provizorii, dar recunosc că problema nu poate fi rezolvată fără lucrări de dragare.

„Din portul turistic au fost scoase ambarcațiunile și le-am pus la dispoziție malul nostru, unde să-și ancoreze ambarcațiunile. Acolo avem o problemă deocamdată, pentru că nu putem intra cu draga pentru a decolmata. Dar există un proiect în derurale, al portului comercial. În momentul în care se va draga pentru portul comercial, se va decolmata și canalul acela de intrare în portul turistic”, a explicat Sorin Ciucu, viceprimarul orașului Corabia.

În plus, seceta prelungită complică situația și mai mult.

„Este o secetă prelungită. Din câte se pare, va persista până la finalul anului, deoarece nu avem informații că-n bazinul superior al Dunării, pe partea de Germania, Austria, Serbia, ar fi plouat și am avea creșteri de debite”, a declarat Daniel Naicu, reprezentant al Administrației Bazinale de Apă Jiu.

Trafic deviat pe malul bulgăresc

Nivelul extrem de scăzut al Dunării a făcut ca o parte din traficul naval să fie deviat pe malul bulgăresc, unde condițiile sunt mai sigure pentru navigație.

„Dacă se menține acest fenomen… probabil că Dunărea nu va mai fi nici măcar navigabilă”, a spus un localnic, îngrijorat de scăderea continuă a apei.

La rândul lor, pescarii din zonă confirmă că fluviul a ajuns la cote fără precedent și că activitatea lor este grav afectată.

„Anul acesta e rău de tot”, a spus unul dintre ei, potrivit euronews.

Incidente pe fluviu

Nivelul scăzut al apei a dus și la accidente. Cel mai recent incident a avut loc în urmă cu doar câteva zile, pe 30 octombrie. Aşa cum „Adevărul" v-a informat, o navă de pasageri cu destinația Viena, având la bord 181 de turişti și 53 de membri ai echipajului, a eșuat în județul Mehedinți, în dreptul localității Gârla Mare. Toate persoanele au fost evacuate în siguranță, însă incidentul a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari pentru navigația pe Dunăre.

Potrivit datelor oficiale, Dunărea are în prezent un debit de 3.300 metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală de 4.660 m³/s.