O navă de croazieră a eșuat pe Dunăre, din cauza debitului foarte scăzut

O navă de croazieră a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare, din cauza debitului foarte scăzut al fluviului. La bord se aflau aproximativ 200 de oameni.

Potrivit Radio România, nava nu a putut fi scoasă din bancul de nisip. Manevrele de repunere pe linia de plutire, făcute cu ajutorul unei nave, nu au reușit.

Cei peste 180 de pasageri și echipajul rămân în continuare blocați pe Dunăre, fără a fi însă în pericol, după cum a aflat corespondentul RRA Mihai Bădescu.

Sunt aproape 24 de ore de când nava sub pavilion elvețian a intrat într-un prag de nisip pe Dunăre din cauza debitelor neobișnuit de scăzute din această perioadă.

Tuiștii nu-și pot continua drumul spre Viena până la creșterea nivelului apei. Autoritățile spun că toți pasagerii sunt în siguranță, având cazare și hrană asigurate. Se așteaptă ca, în următoarele zile, creșterea debitului fluviului să permită reluarea navigației.

Cauza incidentului ar putea fi o eroare de pilotaj, favorizată de nivelul scăzut al apei.