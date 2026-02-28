search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
Video Vacanța de schi în România profundă - Când limita universului tău este hotarul comunei, iar relaxarea se măsoară în ore de muncă

Publicat:

Vacanța mobilă sau „de schi”, cum este cunoscută neoficial are ca scop indirect promovarea turismului montan și a sporturilor de iarnă. În România profundă, însă, mii de copii nici măcar nu pot visa la cea mai banală călătorie dincolo de granițele satului și se ocupă cu treburi gospodărești.  

Vacanță „de schi” petrecută cu părinții pe ulița satului FOTO Cosmin Zamfirache
Vacanță „de schi" petrecută cu părinții pe ulița satului FOTO Cosmin Zamfirache

Cu ani în urmă, Ministerul Educației lua decizia de a programa o nouă vacanță de o săptămână în luna februarie, între finalul modulului trei și începutul modulului patru.

Oficial s-a numit „vacanță mobilă” fiindcă programarea acesteia era la dispoziția Inspectoratelor Școlare Județene. De exemplu, pentru anul școlar 2025-2026, vacanța mobilă a fost programată în intervalul 9 februarie -1 martie, inspectoratele județene alegând o săptămână în acea perioadă. Neoficial această vacanță mobilă este cunoscută drept „vacanța de schi”.

Și asta fiindcă unul dintre scopurile indirecte ale acestei vacanțe, fără să fie cuprins în vreun act oficial, a fost încurajarea turismului montan și a practicării sporturilor de iarnă în rândul elevilor.

De „vacanța de schi”, așa cum este cunoscută popular au beneficiat în ultimii trei ani, numeroase familii, mai ales din orașele și județele cu o putere financiară mai mare, care chiar au plecat la munte și au practicat sporturi de iarnă. Având în vedere că aceste vacanțe sunt foarte costisitoare, un sejur depășind și 5000 de lei cu tot cu lecțiile de schi sau snowboarding, alte familii au preferat excursii low-cost doar pentru a profita măcar de un weekend împreună cu cei mici.

Mai există însă și o altă Românie.

Aceea a copiilor care nu au ieșit niciodată din comuna natală dar și a celor pentru care și cea mai banală excursie este un vis interzis. Nu mai vorbim de sporturi de iarnă sau drumeții montane. Mulți dintre acești copii nici măcar nu știu ce presupune această activitate. Este vorba despre mii de copii din mediul rural care și-a petrecut vacanța mobilă, sau „ de schi” cum îi spun majoritatea românilor, în noroaiele ulițelor sau la muncile gospodărești. 

„Avem noi aici bani de excursii pentru copii, când ne ducem în glod până la gât?”

În cele mai sărace județe ale României, în mediul rural, excursiile în familie sunt o activitate aproape necunoscută localnicilor. Deși pare greu de crezut, în anul 2026 sunt sute de copii care nici măcar nu au plecat dincolo de granițele județului natal. În județul Botoșani, de exemplu, unul dintre cele mai sărace din țară, mulți copii de la țară nu știu cum este să meargă într-o excursie sau să călătorească împreună cu familia. Nici măcar până în județele vecine.

O localnică din comuna Coșula, situată la 20 de kilometri de municipiul Botoșani, mărturisește că majoritatea părinților și bunicilor din comună nu-și permit să trimită copiii în excursie sau să meargă cu ei, măcar până la Suceava (la 40 de kilometri distanță) sau Iași (la 100 de kilometri distanță).

Și asta fiindcă abia reușesc să supraviețuiască și să-și asigure nevoile de bază. „Avem noi aici bani de excursii pentru copii, când ne ducem în glod (n.r. noroi) până la gât? N-avem apă. Sunt care aduc apă cu bidoanele. Îi greu! Își mai permit copiii vacanță? Ne permitem noi vacanță pentru copii? Se duc și aduc lemne cu spinarea, nu există schi și alte din astea pe aici”, mărturisește localnica.

Mulți copii de la țară nu-și permit excursii costisitoare FOTO Cosmin Zamfirache
Mulți copii de la țară nu-și permit excursii costisitoare FOTO Cosmin Zamfirache

O altă săteancă, venită cu treburi prin zona Primăriei spune că situația este și mai dramatică. Sunt copii care nici măcar nu știu ce presupune schiul. „Sunt o groază de copii care nu au ieșit din comună. Majoritatea. Aici la noi nici măcar nu s-a auzit de schi. Nici nu se pune problema. Sunt oameni care nu au loc de muncă. Copiii stau acasă, au grijă de animale, citesc”, precizează botoșăneanca.

Citește și: Voucherele de vacanță, între economie bugetară și declinul turismului intern

În comuna vecină, un sătean a coborât împreună cu fiul, un copil de clasa pregătitoare, dintr-un microbuz care face curse locale. Sunt îmbrăcați de oraș, curat și îngrijit, atât bărbatul cât și copilul. Dar răspunsul este același. Nu-și permit o vacanță nicăieri din cauza lipsei banilor.

Veniturile le ajung doar pentru nevoile de bază. „Veniturile în mediul nostru sunt foarte mici. Copiii își petrec vacanța la bunici, pe uliță”, spune săteanul.

Un vecin completează. „Este greu cu locurile de muncă domnule, aici la țară. Sunt care fac naveta la oraș să aducă pâine la copii. Sau chiar în județele vecine. Dar cu banii ăia plătesc lumina, mâncarea, că doar nu se îmbogățesc pe unde merg. Au nevoie de lemne să pună pe foc. Nu le arde de excursii. Îi văd cum plânge sufletul în ei că poate ar merge și ei măcar o zi, cu familia, la munte, la mare. Dar cu ce domne? Să nu mănânce? ”, precizează acesta. 

Vacanță la ghiocei, la spart lemne și îngrijit vitele

În ultimii ani, în comunele din județul Botoșani, drumurile principale au fost asfaltate. În multe localități au rămas însă ulițele care în sezonul ploios sau după topirea zăpezii se transformă într-o împărăție a noroaielor. Pe aici își duc veacul majoritatea copiilor de la țară. Mulți nici măcar nu ies din ogradă.

„Își murdărește hainele și să spăl incontinuu, mă rupe de bani. Costă detergent, costă curent. Și se strică și hainele. Stă prin casă, prin ogradă”, precizează o localnică. Deși oficial, vacanța aceasta este pentru relaxare, mulți copii de la țară muncesc mai abitir. Și asta în condițiile în care au timp pentru a-și ajuta părinții la muncile din gospodărie. Au grijă de animale, merg la pădure după ghioceii care pot fi comercializați în piețe și târguri, sau după lemne.

Mulți își petrec vacanța în compania părinților, la muncă FOTO Cosmin Zamfirache
Mulți își petrec vacanța în compania părinților, la muncă FOTO Cosmin Zamfirache
Citește și: Ce judete intră în vacanța de schi din 16 februarie 2026

„Munca în gospodărie este baza. În vacanță mai multă, că au timp liber. Oamenii gospodari mai au văcuțe, oi, păsări. Ajutoare se găsesc greu, sunt scumpe. Toată baza este pe copii. Chiar și cei mai amărâți tot au câteva animale acolo, ca să aibă ce mânca”, precizează un sătean din Mănăstireni.

„Nu-i de stat. Și ei contribuie cu bucurie, că tot pentru ei este de fapt. Normal că se și odihnesc, dar și ajută. Îmi place că al meu citește. Când îl văd cum „mănâncă” cartea îmi vine a plânge și nici nu-l deranjez. Fac singur. Atâta bucurie are și el. Are note foarte bune”, mărturisește un alt sătean fără să-și poată stăpâni emoția.  

Vacanța de schi, de fapt nu-i de schi

Recent, Ministerul Educației a renegat această denumire a vacanței mobile. Au precizat în cadrul rubricii „PUNCTUL de informare EDU” că de fapt nu se numește „vacanță de schi”. „Continuăm seria clarificărilor din cadrul rubricii „PUNCTUL de informare EDU” cu câteva precizări legate de vacanţa din această perioadă, mai precis de sintagma „vacanţă de schi” folosită în spaţiul public. Vacanţa şcolară din această perioadă, stabilită la nivel judeţean, are scopul de a echilibra perioadele de învăţare şi de a preveni suprasolicitarea copiilor, neavând o tematică anume sau o destinaţie specifică”, precizează aceștia.

