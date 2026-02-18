Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, vine miercuri, de la ora 14.30, la Interviurile Adevărul.

Una dintre temele de discuție va fi decizia Curții Constituționale a României cu privire la reforma pensiilor speciale ale magistraților, știut fiind faptul că în acest moment România riscă să piardă 231de milioane de euro din PNRR.

Ministrul Fondurilor Europene este cel care a criticat blocajele din sistemul judiciar care afectează reforma pensiilor speciale, subliniind că actualul Executiv este primul care a făcut pași concreți pentru rezolvarea acestei probleme.

Totodată, va fi abordat și subiectul PNRR, mai ales că România are de cheltuit circa 10 miliarde de euro până pe 31 august 2026.