Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
PNRR cu „Doamne-ajută”. Dragoș Pîslaru explică de ce unele ministere au intrat în „fibrilații”

Publicat:

Pîslaru spune că, în timp ce unele ministere dau asigurări, în discuţiile cu ministrul Finanţelor privind formarea bugetului de stat, că vor accesa toţi banii din PNRR, în discuţiile cu Ministerul Proiectelor Europene (MIPE) ridică problema prelungirii termenelor dincolo de 31 august.

Dragoș Pîslaru FOTO: Adevărul
Dragoș Pîslaru FOTO: Adevărul

„Anul trecut a fost un exerciţiu extrem de dificil de a recâştiga încrederea Comisiei (Europene – n.r.) prin asumarea a ce mai putem să facem, prin punerea unui plan coerent în care dăm jos supracontractarea aceea, că ne aruncasem de două, trei ori mai mult decât banii şi cumva în acest exerciţiu am stabilit cu toate ministerele, coordonatorii de reformă şi investiţie, cum se numesc, ce ştiu ei sigur, sigur, sigur, sigur, dar cu jurământ pe Biblie, că termină până în august (din PNRR – n.r.). Şi acum cumva suntem doar la câteva luni distanţă. Gândiţi-vă, eu am avut aceste meciuri mari în care ziceam ”Nu termini, pentru că văd graficul tău”, se jura coordonatorul de reformă, ”Termin, nu-mi lua proiectul, că termin”. (...) Eu nu vreau să dau jos proiectele de dragul că am înnebunit eu, ci pur şi simplu că ştiu că Comisia Europeană trebuia convinsă cu argumente că le terminăm. Adică Comisia mai degrabă avea această abordare să nu-ţi faci rău singur, adică să fii sigur că laşi acolo proiectele care trebuie. Acum, după ce s-au curăţat, s-a renegociat, s-a liniştit tot, acum toată lumea ştie că contractele merg înainte, acum, în ianuarie a început marea fibrilaţie, şi anume faptul că parcă termenele sunt cam strânse, parcă 31 august e cam la limită, deci vă mărturisesc... Deci eu nu cred că acest tip de abordare unde te juri că îl faci şi dai şi în scris, semnat că îl faci, eu intru în numele României într-o negociere în care spun, uite, spre deosebire de trecut, în care promiteam bazaconii... la câteva luni, 3-4 luni, ca eu acum să aflu că de fapt «ştii că am fost un pic ambiţios, că nu ştiu»... Deci asta acum, vă spun, este marele meu meci şi e meciul României, nu e al lui Pîslaru”, a mărturisit ministrul Proiectelor Europene sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv, scrie News.

Acesta e de părere că angajaţii cu responsabilităţi din ministere, miniştri, secretari de stat, trebuie să pună oamenii angrenaţi în aceste proiecte să lucreze în trei schimburi, să îşi trimită oamenii pe teren.

„Deci chestia asta, recunosc şi vă spun sincer, mă scoate din minţi. Deci, faptul că merge şi aşa, o ştiam. Faptul că pe PNRR-ul îl vom termina 100% cu Doamne-ajută, şi asta o ştiam. Dar, un pic de profesionalism! Adică, nu cred că cer prea mult”, adaugă Dragoş Pîslaru.

Ministrul dezvăluie că şi în discuţiile pe care ministerele le au cu Ministerul Finanţelor pentru formarea bugetului de stat dau asigurări că vor accesa toţi banii aferenţi proiectelor din PNRR în timp ce, în discuţiile cu MIPE ridică problema prelungirii termenelor.

Ministrul de Finanţe, pe bună dreptate, zice, măi, dar tu, pe coeziune, zici că absorbi 5 miliarde, ministerele de linie se jură că absorb 10 miliarde, adică absorb 100% pe PNRR, bani pe care trebuie să îi regăseşti în buget. Zice: «Păi tu ai vorbit cu ei, toţi fac chiar tot şi aşa?», pentru că dumnealui are o problemă de cum construieşte bugetul. Convenţia pe care am avut-o eu cu domnul Nazare este că, evident, fondurile europene sunt mai presus de orice. Înainte să mă gândesc la rachete sau trăsnăi cu relansare şi să dau banii pe alte părţi, trebuie să mă asigur că folosesc banii europeni, ăsta este practic levierul de dezvoltare pentru România. Şi acum, deci, Finanţele spun: ”Măi, le terminaţi?”. Domnului ministru Nazare i se spune, «Facem tot», mie au început să-mi zică pe partea ailaltă, că «Aşa, dar nu merge o prelungire?». Deci chestia asta, că prelungim, că, hai mă, lasă-mă, că am mai avut date limite. Nu! Şi dacă e ceva ce să reţinem din misiunea noastră, este un lucru: când este o dată limită, un deadline, cum se spune, că de aia se numeşte deadline, mori dacă nu-l faci, asta presupune ca să poată să te ia cineva în serios şi să aibă minimă încredere în România, asta presupune că-ţi asumi responsabilitatea şi că faci lucrurile astea în interesul românilor, la timp”, mai afirmă Dragoş Pîslaru.

loading Se încarcă comentariile...
