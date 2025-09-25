search
Dragoș Pîslaru spune că PNRR a divizat societatea: „E momentul să ne unim în jurul acestui proiect”. Câți bani are de cheltuit România în următoarele 11 luni

0
0
Publicat:

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre PNRR, că suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an.

Dragoș Pâslaru, ministrul Fondurilor Europene FOTO: Gov.ro
Dragoș Pâslaru, ministrul Fondurilor Europene FOTO: Gov.ro

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că PNRR-ul acum e undeva la 21,5 miliarde, atâta a rămas, pentru că pe zona de grant-uri suntem la maxim, 13,5, iar pe zona de împrumuturi am constatat că multe din proiecte nu le putem face până pe 31 august, din cauza întârzierilor, scrie News.

”Am constatat că proiecte foarte mari nu mai pot fi păstrate, pentru că au fost probleme pe achiziţii publice, şi aici discut de proiecte de infrastructură şi deşi eu împingeam să mai tot băgăm lucruri sau chiar să venim cu lucruri noi, Comisia ne atrăgea atenţia că aveam acea traiectorie de ajustare fiscală care presupunea că spaţiu fiscal pe care îl mai avem este unul foarte limitat. Şi atunci împrumuturile ducându-se direct în deficit şi PNRR-ul fiind numai 2025-2026, ne lovea exact în anii aceştia doi în care avem ajustările cele mai mari. Şi atunci Comisia n-a fost foarte dispusă să meargă mai înainte cu împrumuturi mari din partea României”, a spus ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM.

El a precizat că au intrat în ţară 10 miliarde de euro, s-au investit 7 şi restul sunt pe drum.

”Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026. În mai puţin de un an. (..) Am descoperit universul PNRR şi universul PNRR ne arată că sunt mai mult de 17.000 de proiecte, de la reabilitare case tradiţionare în Deltă, reabilitare de castele şi conace, biserici şi mănăstiri, sedii de primării şi blocuri de locuinţe, apă, canal mai prin toată ţara”, a menţionat el, adăugând că bineînţeles vor fi şi creşe, şcoli, spitale, autostrăzi.

”Ceea ce este absolut fascinant este că este o repartiţie destul de bine aşezată în ţară şi ai această imagine a României ca un şantier. Ceea ce este minunat, pentru că noi am triat acum, în vara asta, proiectele care n-au început. (..) Acum am triat proiectele, am intrat din nou în anvelopă, cum se spune, şi avem această imagine extraordinară”, a spus el.

Potrivit lui Pîslaru, va fi un tablou de bord cu o hartă şi cu toată lista de 17.000 de proiecte pe care o vom putea descărca pe principiul datelor deschise.

”Vom vedea toate proiectele, culori de semafor roşu, galben, verde, pentru a arăta stadiul lucrărilor, progresul fizic şi progresul financiar, o să-l avem pe proiecte şi acest lucru cred că va da societăţii un pic mai multă încredere că lucrurile chiar se întâmplă şi că nu doar vorbim abstract. Este scopul de a avea societatea alături de guvern, în această implementare. Până la urmă avem nevoie să ştim dacă pe şantierul respectiv la un spital chiar se lucrează, dacă e cineva în zonă şi o să creăm o mică facilitate de dialog în care să poţi să scrii comentariile tale referitor la problemele la proiectele PNRR din zona unde eşti”, a mai spus ministrul Investiţiilor.

Potrivit lui Pîslaru, ”PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim în jurul acestui proiect”.

Politică

