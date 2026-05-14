Două surori, de 10 și 14 ani, agresate sexual în anexa unei școli. Agresorul a fost arestat

Un bărbat de 32 de ani din județul Călărași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și tentativă de viol asupra unor minore. Victimele sunt două surori de 14 și 10 ani, pe care acesta le-ar fi dus într-o anexă a unei unități de învățământ.

Ancheta a fost demarată după ce organele judiciare au intrat în posesia unei fotografii în care apare bărbatul, în ipostază sexuală explicită, alături de fetiţa de zece ani, au declarat, pentru News.ro, surse judiciare. Fotografia a fost trimisă inițial unei persoane apropiate, apoi a circulat mai departe până a ajuns la anchetatori.

Faptele au avut loc în cursul lunii aprilie 2026.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea fetelor:

„Profitând de imposibilitatea persoanelor vătămate de a se apăra, determinată de vârstă și constituția fizică a acestora, dar și de imposibilitatea acestora de a-și exprima voința”, bărbatul ar fi încercat să abuzeze sexual fata de 10 ani și ar fi agresat-o pe cea de 14 ani.

Sursele judiciare au precizat că bărbatul nu este cadru didactic și nu lucrează în unitatea de învățământ unde s-au produs faptele. El ar fi racolat cele două surori și le-ar fi dus în anexă fără ca cineva să observe. Nu are antecedente penale.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Amintim că, tot luna aceasta, Judecătoria Bacău a anunțat că un profesor de Geografie de la Colegiul „NV Karpen” din Bacău acuzat că ar fi oferit băuturi alcoolice unei eleve și apoi ar fi agresat-o sexual a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Procurorii îl acuză pe cadrul didactic de viol săvârșit asupra unui minor.