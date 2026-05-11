Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Video Clanul „Mica Sicilie” din Constanța, adus la Tribunal în mega-dosarul „Calul Troian”: trafic de minori, proxenetism și viol

Peste 25 de polițiști și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au fost mobilizați pentru a asigura ordinea la procesul unde 15 indivizi considerați periculoși au fost aduși în fața magistraților.

Zeci de polițiști asigură ordinea FOTO: Captură video
Zeci de oameni ai legii, jandarmi, polițiști de la Operațiuni Speciale, înarmați, au asigurat luni ordinea la  procesul unei grupări criminale periculoase, proces care are loc la Tribunalul Constanța. Mai mulți inculpați din dosaruș ”Calul Troian” au fost aduși în cătușe.

Este vorba despre membrii unei grupări care a fost destructurată anul trecut în noiembrie, după ce reprezentanții DIICOT au făcut cercetări o perioadă îndelungată de timp și au ajuns la concluzia că acești inculpați sunt suspectați de infracțiuni precum proxenetism, șantaj, camătă și spălare de bani, prin intermediul unui club pe care îl aveau în stațiunea Mamaia.

Aceștia sunt suspectați și pentru trafic de minori și, totodată, pentru exploatare sexuală a unor minori.

Pe lângă cei 15 inculpați aduși cu dubele, la tribunal au venit și ceilalți 20 de inculpați aflați sub control judiciar, inclusiv femeile grupării care se ocupau de logistica transfrontalieră a traficului de carne vie. 

Potrivit autorităților, gruparea, care s-a înființat în anul 2014, a crescut în fiecare an, iar mai mulți membri au aderat la această grupare și activitățile infracționale ar fi trecut de granițele României. Ele au ajuns să se desfășoare în Elveția sau Marea Britanie, dar și Franța. Acum, procurorii DIICOT încearcă să pună cap la cap toate detaliile.

Zeci de persoane cercetate în dosar

Membrii grupării „Mica Sicilie” FOTO: Instagram
Dosarul „Calul Troian” vizează în total 35 de persoane, dintre care 15 se află în arest preventiv, 3 în arest la domiciliu, iar 17 sunt cercetate sub control judiciar. Acestea sunt acuzate de infracțiuni grave, care includ trafic de persoane și minori, proxenetism, viol, camătă, șantaj, influențarea declarațiilor, răzbunare pentru ajutorul dat justiției și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii susțin că gruparea acționa organizat, folosind metode de intimidare și exploatare a victimelor, dar și mecanisme de influențare a declarațiilor acestora.

Spălare de bani printr-o firmă folosită ca paravan

În același dosar, o societate comercială și doi administratori sunt cercetați pentru spălare de bani. Potrivit polițiștilor, firma ar fi fost utilizată pentru disimularea sumelor provenite din activități infracționale ale grupării.

Anchetatorii au identificat operațiuni financiare suspecte în valoare de aproximativ 340.000 de lei și 95.000 de euro, bani care ar proveni din trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.

În perioada decembrie 2023 – noiembrie 2025, prin intermediul firmei ar fi fost realizate mai multe tranzacții menite să ascundă originea ilegală a fondurilor și să le integreze în circuitul economic legal.

  Operațiunea „Calul Troian” a inclus nu mai puțin de 76 de percheziții domiciliare, desfășurate în mai multe etape, în noiembrie și decembrie 2025.  

La percheziții au găsit sume de bani, droguri de risc și mare risc, arme și veste antinjunghiere.

