Dosar de corupție la Facultatea de Medicină din Constanța: două cadre didactice și două studente, reținute pentru șpaga la examene

Două cadre didactice universitare au fost reținute sâmbătă, 5 septembrie, fiind acuzate de luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA au anunțat că în dosar sunt cercetate și două studente.

Foto: Facebook Facultatea de Medicină Ovidius din Constanța

„Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore, începând cu data de 05 septembrie 2026, față de următorii inculpați:

TALPEȘ RALUCA, asistentă universitară la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din municipiul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

BATUHAN OMEROGLU, asistent universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius, municipiul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

I.A. şi Z.I.D., studente la facultatea menționată, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale)”, transmite DNA într-un comunicat.

La data de 05 septembrie 2026, cei patru inculpați vor fi prezentați Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

DNA a efectuat pe 4 septembrie percheziții în 26 de locații din Constanța, de unde au fost ridicate și sume de bani nejustificate. Ancheta vizează presupusa fraudare a examenelor de la disciplina Anatomie, Facultatea de Medicină a Universității Ovidius.

Potrivit procurorilor, în perioada mai-septembrie 2026, asistenta universitară Raluca Talpeș ar fi pretins și primit, prin intermediul altor trei inculpați, bani de la studenți pentru promovarea frauduloasă a examenelor restante.

La rândul lor, Batuhan Omeroglu, asistent universitar și I. A. Și Z.I.D., studente, ar fi identificat cel puțin 15 studenți interesați și ar fi colectat banii de la aceștia, promițându-le promovarea restanțelor. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2.500 de euro pentru un examen, iar valoarea totală a mitei ar fi depășit 37.100 de euro.

Intermediarii și-ar fi păstrat un comision, iar diferența ar fi ajuns la cadrul didactic examinator. În dosar sunt cercetate și alte persoane.

„Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală. În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.”

Ce spune Universitatea

Universitatea a transmis că se cooperează cu organele de anchetă.

„În legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public, „Universitatea Ovidius" din Constanţa confirmă că, în dimineaţa zilei de vineri, 4 septembrie 2026, reprezentanţi ai Serviciului Teritorial Constanţa al Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară activităţi procedurale la sediul Facultăţii de Medicină.

Universitatea cooperează pe deplin cu organele de anchetă şi pune la dispoziţia acestora, în condiţiile legii, documentele şi informaţiile solicitate. Având în vedere că demersurile procedurale sunt în desfăşurare, instituţia nu poate oferi, în acest moment, informaţii suplimentare”, se arată într-o informare a Cabinetului Comunicare şi Relaţia cu Presa al Universităţii Ovidius din Constanţa.