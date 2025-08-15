Două dintre persoanele rănite de explozia din Letea Veche, trimise în Austria

Două dintre victimele exploziei din localitatea Letea Veche, județul Bacău, vor fi trimise Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Cei doi au fost internați inițial la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București.

„Menționăm că Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății au transmis rapoartele medicale către clinici de specialitate din Belgia, Germania și Austria, în vederea preluării acestora. De asemenea, Ministerul Sănătății a contactat și o clinică din Italia, în acest sens”, transmite ISU Bacău.

Autoritățile române rămân în permanentă legătură cu echipele medicale din țară și cu partenerii internaționali, pentru a asigura pacienților cele mai bune condiții de tratament și îngrijire.

Amintim că patru persoane, dintre care un minor și un adult, au fost rănite miercuri în urma unei explozii urmate de un incendiu, care s-a produs la o locuinţă din comuna Letea Veche, județul Bacău

La faţa locului au intervenit de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, trei ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Incendiul generat de explozie a fost lichidat în totalitate.

„Cei patru pacienți răniți în urma exploziei din localitatea Letea Veche, județul Bacău, au ajuns la unitățile medicale specializate. Transferul aerian a fost asigurat cu aeronave SMURD, aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI - de la Punctele de Operare Aeromedicale din Galați, Brașov, Constanța, Târgu Mureș și Caransebeș.

Ulterior, victimele au fost preluate cu Unități de Terapie Intensivă Mobilă, de la fiecare punct de aterizare al elicopterelor (atât în București, cât și Timișoara) și transportate la spital. Astfel, minorul a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu" din București, un adult a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu" din Timișoara, iar ceilalți doi adulți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din București", a transmis Departamentul pentru Situații de urgență