Pacienta cu arsuri grave transferată în Belgia din cauză infecțiilor de spital are nevoie de sprijin. Ministerul Sănătății încă nu a găsit „canalul juridic”

Pacienta cu arsuri grave, tratată mai întâi în secția de Mari Arși din Spitalul Floreasca și transferată în Belgia, la solicitarea familiei, are nevoie de sprijin. „Vă rog să rămâneți în continuare alături de noi”, este apelul Alinei Alexandru, sora pacientei.

Lavinia Vlad, femeia în vârstă de 37 ani care în urma unui incendiu a suferit arsuri grave pe 70% din suprafața corpului are nevoie de ajutor financiar pentru a-și putea continua tratamentul. Ea a fost tratată timp de 53 de zile în Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca și ulterior transferată la un spital din Belgia.

Sora pacientei, Alina Alexandru, a reușit să declanșeze un adevărat scandal în urma căruia ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus un control la Centrul de Arși. Rezultatul acestei verificări a fost înaintat organelor de cercetare penală. Atunci, s-a promis că se va căuta o soluție legală pentru ca tratamentul Laviniei în spitalul belgian să poată fi decontat de statul român, însă nu s-a reușit până în prezent, semnalează familia pacientei.

Rudele Lavinei au reușit să-i ofere pacientei o șansă reală în Belgia în urma unei campanii de donații (s-au strâns peste 200.000 euro), costurile serviciilor oferite fiind foarte scumpe, după cum detaliază Alina Alexandru în postările pe care le face foarte des în mediul online.

Estimările inițiale au fost însă date peste cap de constatările medicilor belgieni la preluarea pacientei. Din cauza multiplelor infecții de spital, pacienta necesită antibiotice scumpe și servicii suplimentare, astfel că suma strânsă inițial, care se estima că este suficientă pentru două luni de tratament, va ajunge doar până la începutul lunii septembrie.

„Am promis că nu îi voi da drumul și mă voi ține de promisiune”

Sora Lavinei a făcut un nou apel la persoanele care pot contribui cu bani.

„Am promis că nu îi voi da drumul și mă voi ține de promisiune, oricât ar fi de greu drumul. M-ați ajutat să o susțin până în acest punct, în care să poată simți fizic că o țin de mână. În urmă cu o lună plângea și spunea că abia așteaptă ziua când va putea simți această atingere. Azi, datorită vouă, tuturor, ea trăiește bucuria de a simți mâna mea, dar și bucuria de a spera că finalul acestei lupte se apropie. Vă mulțumesc! Voi m-ați ținut pe mine de mână, iar eu am reușit să o țin pe ea! Vă rog să rămâneți în continuare alături de noi. Lupta Laviniei nu a ajuns la final, nu îi pot da drumul încă!”, este apelul Alinei.

Mesaje similare au postat și alte persoane care s-au alăturat încă de la începutul campaniei umanitare, atunci când se strângeau bani pentru a putea fi preluată de la spitalul din țară și transferată în străinătate.

Cornel Radu-Loghin face un apel pentru ca, pe de o parte, să se strângă banii necesari continuării tratamentului, iar pe de alta Alina să-i poată fi în continuare aproape surorii sale.

„Lavinia Vlad, o tânără de doar 37 de ani, trece prin cea mai grea încercare a vieții. Cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, ea a fost transferată pe 23 iulie de la Spitalul de Urgență Floreasca din București într-un centru pentru mari arși din Charleroi, Belgia. Costurile tratamentului au fost până acum acoperite printr-o campanie umanitară, dar fondurile strânse ajung doar până pe 5 septembrie 2025. După această dată, fiecare zi de tratament devine o luptă nu doar pentru viață, ci și pentru bani.

Din păcate, deși Ministerul Sănătății din România declară de aproape o lună că „se caută canalul juridic” pentru a deconta tratamentul, până acum nu a făcut nicio comunicare oficială și nu a contactat nici familia, nici spitalul din Belgia. Din acest motiv, susținerea financiară din partea comunității este vitală ACUM.

Lavinia nu este singură. O are alături pe sora ei, Alina, care a venit să îi fie sprijin necondiționat. Însă Alina locuiește de o lună la o cunoștință în Bruxelles și face zilnic naveta la Charleroi, încercând în același timp să își păstreze locul de muncă din România, lucrând online. E o situație greu de imaginat, epuizantă fizic și emoțional. De aceea, vă rugăm din suflet să ne unim și să ajutăm cu două lucruri esențiale:

1- Să găsim o gazdă pentru Alina în apropierea spitalului din Charleroi – pentru ca ea să poată fi mai aproape de sora ei;

2- Să susținem tratamentul Laviniei – fiecare donație contează și poate însemna o zi în plus, o șansă în plus la viață”, este apelul.

Monica Althamer, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, în prezent navigator de pacienți în cadrul Fundației Metropolis, ridică la rândul său o problemă importantă, semnalând că în gestionarea cazului s-au făcut erori grave care au pus în pericol chiar viața pacientei.

„Cine răspunde pentru chinul prelungit al Laviniei? Cine răspunde pentru suferința unei mame cu arsuri pe 70% din corp, care a plecat dintr-un spital românesc greu, ca dintr-un lagăr al durerii, obținând un accept de transfer în baza unui raport medical care ascundea informații medicale relevante? Cine răspunde pentru faptul că minciuna unei instituții care trebuia să salveze aproape a ucis-o pe Lavinia, după ce reușise să scape vie din foc? Cine răspunde pentru faptul că legea a fost încălcată și astfel au fost puse cine știe câte vieți în pericol? Cine plătește costurile spitalizării Laviniei, care, datorită minciunilor din actele ei medicale, depășesc sumele estimate inițial, asumate de familie?

Sume acoperite până acum cu ajutorul donațiilor a sute de străini care au format pentru Lavinia o altă Românie, una curată, care i-a salvat viața. O Românie diferită de cea a șarlatanilor cuprinși de beția puterii care dintr-un scârțâit de pix au pus în pericol cine știe câte vieți, pe lângă a Laviniei…”, scrie Althamer. Lavinia trăiește nu datorită statului, ci în ciuda eforturilor acestui stat de a o reduce la tăcere, mai scrie fostul secretar de stat, reamintind că Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca a fost autorizat în mandatul ministrului Alexandru Rafila în ciuda faptului că nu întrunea criteriile impuse de normativele în vigoare.

La finalul lunii septembrie s-ar putea încheia prima etapă de tratament

Alina, sora pacientei, a dat constant, prin postări pe contul său de socializare, informații despre cum decurge recuperarea Lavinei, pentru ca în ultimele zile să dea publicității și imagini greu de privit cu rănile, așa cum acestea arătau la preluarea din spitalul din România. Progresul înregistrat le dă rudelor speranța că Lavinia se va întoarce acasă cu bine, în schimb familia începe să resimtă din nou presiunea financiară.

„Când am trimis raportul medical primit de la Centrul de arși Floreasca către spitale din Europa, ni s-au prezentat costurile estimate la situația prezentată în acest raport. Ulterior, imediat ce am ajuns în spitalul din Belgia, medicii au constatat că realitatea este diferită de informațiile scrise. Că starea ei este una mult mai gravă și este necesară regândirea planurilor de tratament. Costurile zilnice au crescut pentru că Lavinia a necesitat, urmare a multiplelor infecții asociate actului medical cu care a ajuns în Belgia, carantinare și personal dedicat. Sunt necesare antibiotice extrem de scumpe, pentru că infecțiile sunt multirezistente. A fost nevoie de curățarea plăgilor, grefare pentru aproximativ 60% din suprafața corporală, deși noi știam că aproximativ 50% din grefele aplicate în România erau „în curs de prindere” - informație care nu a avut legătură cu realitatea”, explică Alina într-una dintre cele mai recente postări.

Pacienta va avea nevoie de asemenea de operații de reconstrucție, mai spune sora sa. „Echipa medicală belgiană este optimistă azi și estimează că la finalul lunii septembrie putem discuta despre o posibilă finalizare a primei etape în tratamentul ei: finalizarea procesului de grefare și de combatere a infecțiilor. Ulterior, vor urma etapele de reconstrucție la nivelul membrelor inferioare și un lung proces de recuperare medicală, menit să îi readucă abilitatea de a merge și de a o pregăti să se întoarcă în societate funcțională”, detaliază Alina Alexandru.

De ce este nevoie de donații

Sora Lavinei explică și de ce familia a ajuns în situația de a iniția o campanie umanitară pentru a putea susține tratamentul în străinătate.

„Așa cum știți deja, spitalul Floreasca a refuzat să ia în considerare transferul Laviniei cu Formularul S2, iar pe biletul cu care am plecat din România scrie "externată la cerere". Deși pentru spitalul Floreasca nu însemna "salvată la cerere", doar așa se poate traduce plecarea ei din acest centru de arși care nu întrunea criteriile legale: ACORDAREA UNEI ȘANSE LA VIAȚĂ! Da, am făcut asta la cerere! Și a fost cumplit de greu”, mai scrie Alina Alexandru.

Formularul S2 (fostul E112) este un document recunoscut de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) care autorizează tratamentul medical în altă țară membră a Uniunii Europene (UE), permițând decontarea cheltuielilor direct între instituțiile de sănătate din cele două state. Acest document se eliberează în situația în care un pacient are nevoie de un tratament medical care nu poate fi efectuat în România, or permanent s-a considerat că Centrul de Arși (care în urma scandalului iscat are activitatea suspendată) poate oferi aceste servicii medicale, de unde și precizările oficialilor din ministerul Sănătății privind necesitatea identificării unei soluții legale pentru decontarea tratamentului Lavinei.

Familia a pus la dispoziție mai multe conturi în care se poate dona pentru a susține tratamentul Laviniei:

