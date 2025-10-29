Percheziții la Spitalul „Bagdasar-Arseni” într-un dosar privind moartea suspectă a unui pacient. Doi medici vor fi duși la audieri

Procurorii au descins, miercuri dimineață, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, într-un dosar ce vizează moartea suspectă a unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși.

Potrivit unui comunicat oficial, ancheta are ca obiect „lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat la data de 31.08.2025, existând indicii că acesta nu ar fi beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”.

Acțiunea are loc miercuri, 29 octombrie 2025, fiind pus în executare un mandat de percheziție domiciliară.

De asemenea, anchetatorii au emis și două mandate de aducere pe numele a două cadre medicale de la „Bagdasar-Arseni”. Acestea urmează să fie conduse la sediul Parchetului pentru audieri.

Cercetările sunt derulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București în colaborare cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.