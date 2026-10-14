Doi adolescenți de 15 și 18 ani, reținuți după ce ar fi spart două aparate de plată din București

Un minor de 15 ani și un adolescent de 18 ani au fost reținuți, după ce au spart două aparate electronice de plată din București. În dosar este cercetat și un bărbat de 31 de ani, suspectat că i-a transportat și i-a ajutat să plece cu bunurile furate.

Miercuri, 14 octombrie, polițiștii au făcut trei percheziții domiciliare în județul Călărași, într-un dosar care vizează spargerea a două aparate electronice de plată, comisă pe 28 septembrie, în sectoarele 2 și 3 ale Capitalei.

Potrivit Poliției Române, dintr-unul dintre aparate au fost furați 3.446 de lei, în timp ce caseta pentru bancnote a celuilalt era goală. Ancheta îi vizează pe doi suspecți, de 15 și 18 ani, și pe un bărbat de 31 de ani.

Cele două spargeri au avut loc pe 28 septembrie. În primul caz, cei doi suspecți, cu fețele acoperite, au forțat și tăiat cu un obiect metalic ușa unui terminal electronic amplasat în exteriorul unui magazin din Sectorul 3. Au scos caseta pentru bancnote, însă aceasta era goală.

În aceeași noapte, au forțat un alt aparat de plată electronică, instalat pe o stradă din Sectorul 2, și au luat caseta în care se aflau 3.446 de lei şi au fugit, cu ajutorul unui bărbat de 31 de ani, care le-ar fi asigurat transportul

În urma perchezițiilor, minorul de 15 ani și adolescentul de 18 ani au fost duși la audieri și reținuți pentru 24 de ore. Bărbatul de 31 de ani este şi el interogat, urmând să fie stabilite măsurile legale în cazul său.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru furt calificat.