Compania care își plătește angajații cu până 500.000 de euro dacă renunță de bunăvoie de la locul de muncă

Peste 4.000 de angajați Mercedes-Benz au ales să plece din companie prin programul de despăgubiri, care poate ajunge până la 500.000 de euro.

Producătorul auto Mercedes-Benz a lansat un program generos de plecări voluntare, prin care angajații pot primi până la 500.000 de euro dacă aleg să părăsească compania. Oferta a ajuns la 40.000 de angajați, iar până acum circa 4.000 dintre aceștia au acceptat propunerea, potrivit informațiilor Handelsblatt.

Mercedes-Benz își propune să economisească până în 2027 aproximativ cinci miliarde de euro, dintre care circa un miliard prin reducerea costurilor cu personalul. Programul se adresează angajaților indirecți, adică celor care nu lucrează în producție – personal administrativ, ingineri, specialiști IT, dar și lideri de echipă sau maeștri.

Deoarece acești angajați sunt protejați în Germania împotriva concedierilor prin acorduri colective până în 2034, Mercedes-Benz trebuie să le ofere condiții atractive pentru a renunța voluntar la contract. Programul a început în aprilie și va continua până la sfârșitul lunii martie 2026.

Industria auto în continuă restructurare

Potrivit publicației citate, reducerea personalului vizează mii de angajați, însă nu există un număr fix de posturi. Principalul obiectiv al companiei este atingerea economiilor estimate la aproximativ un miliard de euro.

În paralel, Mercedes-Benz investește în recalificarea angajaților pentru sarcini și proiecte viitoare, subliniază un manager de rang înalt.