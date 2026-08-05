Care este cel mai puternic serviciu secret din Europa: „Au o înclinație pentru trucuri murdare”

Serviciul britanic de informații externe, cunoscut sub numele de MI6, a fost desemnat cel mai puternic din Europa, devansând serviciile din Franța și Țările de Jos, potrivit unei evaluări realizate de experți din domeniu.

Serviciul britanic de informații externe a obținut 251 de puncte în cadrul studiului și a fost apreciat pentru expertiza sa în recrutarea unor informatori de rang înalt și în infiltrarea elitelor conducătoare din Rusia, China, Iran și Turcia, potrivit evaluării realizate de 60 de profesioniști din 25 de țări, scrie The Guardian.

MI6 este urmat de Direcția Generală pentru Securitate Externă (DGSE) din Franța (169 de puncte), fiind apreciată pentru capacitatea sa operațională și pentru acoperirea globală, relatează The Times.

Țările de Jos, Ucraina și Germania completează primele cinci poziții ale clasamentului, în timp ce serviciul de informații al Slovaciei a fost evaluat drept cel mai slab.

Evaluarea a fost realizată de revista franceză L’Express, care a consultat membri ai serviciilor de informații din mai multe state pentru a-și evalua omologii din țările occidentale aliate. Miercuri, Blaise Metreweli a susținut primul său discurs public la Londra, după ce anul trecut a devenit prima femeie care conduce MI6, preluând funcția de la Sir Richard Moore.

Marea Britanie a fost prima țară care a avertizat Ucraina cu privire la probabilitatea invaziei ruse lansate în februarie 2022 și a rămas unul dintre cei mai importanți aliați ai Kievului.

Ralph Goff, fost șef al operațiunilor CIA pentru Europa și Eurasia, a declarat pentru L’Express că „britanicii conduc dosarul ucrainean”.

„Noi suntem imediat în urma lor”, adaugă acesta.

Un fost director al DGSE a declarat: „Britanicii au capacitatea de a juca pe termen lung, investind în surse pe un orizont de zece ani, într-un mod asemănător rușilor. Și au o înclinație pentru trucuri murdare.”

Foști oficiali CIA au descris MI6 drept cel mai puternic serviciu secret din Europa, apreciind capacitatea sa de a recruta surse pe termen lung și de a desfășura operațiuni complexe.

Serviciul francez DGSE s-a remarcat prin expertiza în combaterea terorismului și este cunoscut pentru operațiunile clandestine împotriva persoanelor considerate amenințări la adresa securității Franței.

Potrivit clasamentului, România ocupă locul 11, după Danemarca, Polonia, Estonia, Norvegia, Suedia, Germania și Ucraina.