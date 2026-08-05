Rusia a lansat al treilea atac masiv asupra Kievului în această săptămână: cel puțin 15 morți și 51 de răniți. Ucrainenii nu au avut cu ce să doboare rachetele

Rusia a efectuat în noaptea de marți spre miercuri al treilea atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului și regiunii înconjurătoare în decurs de o săptămână, ucigând cel puțin 15 persoane și rănind alte 51. Clădiri rezidențiale, depozite și obiective industriale au fost incendiate în capitală și în regiunea Kiev.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (SSU) și primarului Kievului, Vitali Klitschko, 14 persoane au murit și 27 au fost rănite în regiunea Kiev, în timp ce în capitală a murit o persoană, iar alte 24 au fost rănite.

Atac combinat cu rachete și drone

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a folosit în atacul din noaptea de 5 august patru rachete antinavă de tip Zirkon/Oniks, 24 de rachete balistice Iskander-M/KN-23, precum și 115 drone de atac de tip Shahed. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare sau să neutralizeze doar 98 dintre dronele lansate, în timp ce nicio rachetă nu a fost interceptată.

Comandamentul Forțelor Aeriene a precizat că au fost înregistrate lovituri de rachete și 17 drone de atac în 26 de localități, precum și căderi de resturi ale aparatelor doborâte în alte șase locații.

Pagube severe în Kiev

Atacul asupra capitalei a lovit cel puțin șapte locații în cartierele Holosiivski, Obolonski, Desneanski și Sviatoșinski.

În cartierul Obolonski, o clădire rezidențială cu 20 de etaje a fost avariată de o lovitură directă, care a provocat un incendiu. Depozite, o clădire de birouri și alte structuri nerezidențiale au fost de asemenea afectate.

În cartierul Holosiivski, o casă privată a fost distrusă parțial, iar echipele de salvare au căutat persoane posibil prinse sub dărâmături. Tot aici, o lovitură a avariat un rezervor specializat care conținea aproximativ 300 de litri de amoniac la o unitate industrială, provocând o scurgere. Echipele de intervenție au izolat sistemul afectat și au anunțat că scurgerea a fost oprită până la ora 02:10, fără pericol pentru locuitorii din apropiere.

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În cartierul Sviatoșinski a izbucnit un incendiu la un depozit, iar în cartierul Desneanski un alt depozit a ars, în timp ce resturi de rachetă au căzut lângă o clădire rezidențială.

Primarul Klitschko a precizat că explozii repetate la unul dintre punctele lovite au avariat o ambulanță și au rănit șoferul acesteia.

Potrivit administrației militare a orașului Kiev, mai multe drone de atac cu reacție au fost detectate deasupra malului stâng al capitalei, în timp ce unitățile de apărare antiaeriană au încercat să le intercepteze.

De asemenea, în capitală a fost avariată o sucursală a companiei de curierat Nova Poshta, iar în sectorul Darnițki, potrivit informațiilor preliminare, a fost distrus un hipermarket al lanțului Epicentr, alături de centrul logistic și de o fabrică de ceramică a aceleiași companii.

Pagube extinse în regiunea Kiev

Cele mai grave lovituri din afara capitalei au vizat orașul Brovari și mai multe localități din regiunea Kiev. SSU a raportat incendii extinse la centre logistice, depozite, unități de producție și alte obiective civile, printre care hub-uri logistice din raionul Bucea și o întreprindere industrială din satul Kalinivka. De asemenea, au ars depozitele companiei Rozetka și alte terminale logistice din regiune.

Echipele de pompieri au continuat intervențiile pe parcursul zilei de miercuri pentru stingerea incendiilor, îndepărtarea dărâmăturilor și căutarea victimelor. Autoritățile au avertizat, de asemenea, cu privire la niveluri ridicate de poluare a aerului în toate sectoarele Kievului, în urma loviturilor.

Al treilea atac major într-o săptămână

Bombardamentul din această noapte reprezintă al treilea atac de amploare al Rusiei asupra Kievului și regiunii în mai puțin de o săptămână. Pe 1 august, un atac masiv cu rachete balistice a ucis nouă persoane și a rănit peste 30, printre care patru adolescenți, avariind 13 blocuri de locuințe, patru case private, clădiri administrative și comerciale, un studio de film și un magazin, precum și zeci de vehicule.

Cu două zile mai devreme, pe 30 iulie, un alt atac cu rachete a ucis o persoană și a rănit alte două în Kiev, în timp ce alte cinci persoane au fost rănite în regiunea Kiev. Lovituri separate au vizat în aceeași zi și orașul Lvov, precum și localitatea Radușne din regiunea Dnipropetrovsk, unde cinci persoane, printre care doi copii, și-au pierdut viața.

Zelenski cere sisteme suplimentare de apărare antiaeriană

În urma celui mai recent val de atacuri, președintele Volodimir Zelenski a reiterat apelul adresat partenerilor occidentali ai Ucrainei pentru furnizarea de rachete interceptoare suplimentare destinate sistemelor americane de apărare antiaeriană Patriot, avertizând că țara se confruntă cu un deficit critic necesar pentru protecția populației civile în fața campaniei aeriene tot mai intense a Rusiei.