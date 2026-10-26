Ce s-a întâmplat cu pisica de la Ministerul Mediului după plecarea Dianei Buzoianu. „Era bună să mănânce șoarecii cu care a venit PSD”

La sfârșitul mandatului la Ministerul Mediului, Diana Buzoianu a anunțat că nu s-a putut despărți de Leia, pisica adoptată de instituție în primăvară, luând-o acasă. Postarea de pe Facebook a stârnit aluzii politice, dar și propuneri privind viitorul ei de la Cotroceni.

Diana Buzoianu nu s-a putut despărți de pisica Leia Foto: Facebook

Diana Buzoianu a publicat postarea legată de soarta pisicii după ce mai multe persoane au întrebat-o ce s-a întâmplat cu Leia la încheierea mandatului său.

„«Cu Leia ce s-a întâmplat»? Primesc foarte des această întrebare zilele astea. Pare că Leia are fanii ei. Leia și-a schimbat casa și a devenit pisica familiei. Nu m-am putut despărți de ea”, a anunțat fosta ministră a Mediului pe Facebook.

La secțiunea de comentarii, o internaută nu a ratat ocazia unei glume pe seama comportamentului felin: „Ca posesoare de pisică știu că își marchează teritoriul. Vă veți întoarce amândouă la birou”. Alții au profitat de moment pentru a strecura replici tăioase la adresa adversarilor politici: „Era bună să mănânce șoarecii cu care a venit PSD”.

„Formați un pol puternic de dreapta cu PNL. Luați exemplul Serbiei”, i-a transmis un alt internaut.

Mesajul vine după victoria mișcării studențești în alegerile parlamentare din Serbia și recunoașterea înfrângerii de către Aleksandar Vučić. Potrivit rezultatelor preliminare, lista susținută de studenți ar urma să obțină majoritatea în Parlament.

Un alt utilizator a făcut aluzie la alegerile prezidențiale: „În 2030 va trebui să o luați cu dumneavoastră la Cotroceni!”

Povestea Leiei, pisica adoptată de Ministerul Mediului

Pisica Leia Foto: Facebook

Pisica Leia a ajuns la sediul Ministerului Mediului în aprilie 2026, după ce Asociația Sache Vet a salvat-o și i-a oferit tratament. Cunoscută anterior sub numele de Luna, pisica fusese găsită într-un subsol, în stare critică, după un act de violență. Avea leziuni neurologice severe și dificultăți de deplasare.

După recuperare, pisica a fost adoptată de instituție și a primit numele Leia. La minister, aceasta a locuit într-un spațiu adaptat nevoilor sale și a beneficiat de îngrijire medicală. Instituția a prezentat atunci gestul drept un exemplu de implicare în protecția animalelor și un îndemn la adopție responsabilă.