Dezvăluiri tulburătoare în cazul celor doi tineri morți pe A1: s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața unui TIR

Apar informații tulburătoare în cazul accidentului de pe Autostrada A1 București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un TIR, după ce aceștia s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața mașinii.

Tragedia a avut loc marți dimineață, pe Autostrada A1. Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 București- Râmnicu-Vâlcea au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, la km 41, sensul de mers către Pitești, un TIR ar a lovit doi pietoni.

Salvatorii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că este vorba de un tânăr şi o tânără care au suferit leziuni grave, personalul medical declarând decesul acestora.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, în timp ce se deplasa pe autostrada A1 București – Râmnicu-Vâlcea ar fi lovit 2 pietoni care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La fața locului s-au deplasat și echipaje medicale, care din păcate au constat decesul celor două persoane”, a transmis Poliția.

Potrivit informațiilor observator, șoferul TIR-ului le-ar fi spus polițiștilor că cei doi tineri s-au aruncat îmbrățișați în fața mașinii sale, ceea ce ar duce la ipoteza unei sinucideri.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii identității celor doi pietoni și stabilirii cauzelor producerii accidentului rutier, au transmis polițiștii.