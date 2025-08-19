Mircea Lucescu, un șofer de coșmar. Un eveniment rutier iese la iveală după 29 de ani

Antrenorul Mircea Lucescu (80 de ani) nu-și conduce mașinile cu priceperea cu care își dirijează echipele pe care le pregătește. Un incident petrecut în 1996 iese la iveală acum și dezvăluie faptul că selecționerul României i-a „șifonat” mașina fiului său, pe atunci jucător activ.

Un interviu luat de reputatul jurnalist Ioan Chirilă lui Mircea Lucescu și apărut în numărul din 29 aprilie 1996 al publicației „Gazeta Sporturilor” consemnează faptul că tehnicianul i-a lovit mașina fiului său, Răzvan, care era jucător activ și, în vara acelui an, își termina contractul cu Sportul Studențesc și se transfera din Regie câteva străzi mai încolo, în Cotroceni, la FC Național.

„De la Sofia la București, Mircea Lucescu a lovit ușor mașina fiului său, Răzvan”, este titlul articolului semnat de cel recunoscut drept Patriarhul presei sportive românești, continuat î pagina 6 cu un interviu.

În dialog, „Il Luce” îi povestește lui nea Vanea despre ruptura de Brescia și de faptul că se pregătește să rămână în Italia. Întrebat cine a condus mașina la întoarcere, actualul selecționer a spus: „Eu. Și am lovit-o spre final. Răzvan este spre final. Răzvan este mai prudent”.

Tehnicianul își terminase aventura la Brescia (1991-1996) și se pregătea s-o preia pe Reggiana, unde a rezistat doar un sezon, după car a urmat întoarcea în România, la Rapid.

În ianuarie 2012, pe când era sub contract cu Șahtior Donețk, Mircea Lucescu a lovit un tramvai pe Bulevardul Vasile Milea din București. Aflat la volanul unui Kia Sorento, el a încercat să întoarcă automobilul într-o zonă în care nu avea voie. Masina a ricoșat pe contrasens, unde a fost acroșată de un alt autoturism, care circula regulamentar.

Mircea Lucescu dat apoi vina pe vatman, pe care l-a acuzat că a intrat intenționat în el! În urma impactului, a fost rănit ușor, suferind o contuzie toracică. A fost transportat la Spitalul Floreasca pentru investigații. În prezent, „Il Luce” merge la meciurile din Superligă adus de un șofer.

Și Răzvan Lucescu (56 de ani) a fost implicat într-un accident rutier în zona Otopeni, soldat cu moartea unei fete de 23 de ani. Se întâmpla în 1991. Actualul antrenor de la PAOK Salonic a susținut că la volan era soția sa, în timp ce martori neluați în seamă la întocmirea anchetei au susținut că Răzvan conducea mașina care a lovit persoana respectivă.