Tragedie pe A1: Doi tineri aflați pe autostradă au murit după ce au fost loviți de un camion

Un tânăr şi o tânără au murit marţi, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, în apropierea localităţii Vânătorii Mici din judeţul Giurgiu, după ce au fost acroşaţi de un autotren în timp ce se aflau pe partea carosabilă.

Tragedie marți dimineață, pe autostrada A1, în zona comunei Vânătorii Mici. Doi tineri aflați pe partea carosabilă au fost spulberați de şoferul unui autotren.

"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în această dimineaţă pe A1, Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 41, în apropierea localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, pe sensul de mers spre Piteşti, după ce doi pietoni care se aflau pe partea carosabilă ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia", se arată într-un comunicat de presă, emis marţi, de ISU Giurgiu, scrie Agerpres.

Salvatorii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că este vorba de un tânăr şi o tânără care au suferit leziuni grave, personalul medical declarând decesul acestora.

Cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări.