Fosta iubită a afaceristului Adrian Kreiner, acuzată de complicitate într-un alt dosar de omor, rămâne în arest

Curtea de Apel Alba Iulia a confirmat, miercuri, menținerea arestului preventiv pentru Adriana Viliginschi, fosta parteneră a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în urmă cu trei ani în propria locuință. Instanța a respins definitiv cererea acesteia de a înlocui măsura cu arestul la domiciliu luată în dosarul în care Viliginschi este cercetată pentru complicitate la omor calificat în cazul altei crime.

Acest lucru înseamnă că Adriana Viliginschi va rămâne în detenție până cel puțin la data de 7 aprilie, termen stabilit anterior de Tribunalul Sibiu, potrivit News.ro.

Decizia a fost luată în dosarul în care Viliginschi este acuzată de complicitate la omor calificat, anchetatorii susținând că ar fi ajutat-o pe Amiana Păștina, femeia acuzată că și-a ucis mama pentru a obține averea acesteia.



Presupusa implicare a Adrianei Viliginschi ar fi avut loc, potrivit procurorilor, înainte și după comiterea crimei, prin oferirea de informații, îndrumări și sprijin moral care ar fi facilitat atât actul violent, cât și încercarea de a ascunde urmele.

Anchetatorii spun că Viliginschi ar fi sfătuit-o pe autoarea crimei în privința combinației de sedative care ar fi putut induce victimei o stare comatoasă, facilitând ulterior asfixierea. De asemenea, ar fi sugerat distrugerea sistemului de supraveghere prin perforarea dispozitivului de stocare a imaginilor, pentru a elimina eventuale probe, aspecte menționate în documentele procurorilor care instrumentează cazul.

Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv pe 7 februarie, dată de la care a contestat măsura în mai multe rânduri, însă atât Tribunalul Sibiu, cât și Curtea de Apel Alba Iulia au considerat că există suficiente motive pentru ca aceasta să rămână în detenție.

Unul dintre inculpații din dosarul uciderii lui Adrian Kreiner a susținut că Viliginschi ar fi avut un rol în respectiva crimă

Numele Adrianei Viliginschi a mai apărut în atenția publică în 2023, când fostul ei partener, omul de afaceri Adrian Kreiner, a fost ucis în propria locuință din Sibiu. În acel dosar, trei bărbați au fost condamnați în primă instanță, însă unul dintre inculpați a susținut recent că Viliginschi ar fi avut un rol în atac, alături de un alt bărbat, Costinel Cosmin Zuleam, fugit din țară după crimă și extrădat anul acesta din Indonezia.