Unul dintre inculpații condamnați în primă instanță în dosarul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a lansat luni, 9 februarie, acuzații grave la adresa fostei partenere a victimei, Adriana Viliginschi, și a lui Costinel Cosmin Zuleam, extrădat recent din Indonezia.

Un moment important s-a consumat luni, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde continuă judecarea dosarului privind moartea omului de afaceri Adrian Kreiner. Pentru prima dată, instanța l-a chemat la audieri pe Cosmin Zuleam, al treilea suspect în acest caz, fugit din țară imediat după crimă și extrădat recent din Bali, relatează Ziarul Unirea

Laurențiu Ghiță, unul dintre inculpați, a lansat acuzații directe la adresa Adrianei Viliginschi, fosta parteneră a lui Kreiner, dar și la adresa lui Zuleam, sugerând că cei doi ar fi orchestrat crima, iar el și Marian Cristian Minae ar fi fost folosiți drept „acoperire”.

Întrebat de jurnaliști cine ar fi adevăratul autor al omorului, Ghiță a indicat spre Zuleam, care tocmai fusese escortat din sala de judecată. El a afirmat că fostul partener al afaceristului și Adriana Viliginschi ar fi pus la cale întreaga operațiune.

„Ea este 100%. Au făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Ea este criminala diabolică. Numai un om bolnav mintal putea să facă așa ceva”, a spus Laurențiu Ghiță despre Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Kreiner.

Ghiță a susținut că nu a vorbit niciodată cu Adriana Viliginschi, dar că aceasta i-ar fi putut furniza lui Zuleam informații despre ceasurile de lux aflate în locuința lui Kreiner.

Cosmin Zuleam, condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare, a fost capturat în Bali și adus în România pentru a-și prezenta propria versiune în fața judecătorilor. Audierea sa este considerată esențială pentru clarificarea rolurilor fiecărui suspect în uciderea milionarului sibian.

Un nou termen, stabilit pentru 4 martie

Luni, judecătorii au analizat menținerea arestului preventiv. În ceea ce privește judecata pe fond, instanța a stabilit un nou termen pentru 4 martie, după ce avocații au solicitat amânarea, potrivit sursei citate.

Anchetatorii urmăresc cu atenție evoluția procesului, mai ales în contextul în care numele Adrianei Viliginschi a apărut și într-un alt dosar de omor.

Psiholog de profesie, aceasta este suspectată că ar fi consiliat-o pe Amiana Paștină în uciderea propriei mame, inclusiv în privința combinației de sedative folosite și a distrugerii sistemului de supraveghere video.



