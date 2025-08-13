Video Deținutul periculos care a evadat din Penitenciarul Mărgineni a fost prins. Unde se ascundea infractorul condamnat pentru act sexual cu o fetiță

Ion Miloșiu, deținutul condamnat pentru act sexual cu o minoră, evadat marți seară din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, a fost prins.

UPDATE Evadatul se ascundea în podul unei case

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, au desfășurat activități specifice, pentru depistarea unui bărbat, de 32 de ani, din județul Prahova, privat de libertate, care, la data de 12 august a.c., a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Pe parcursul misiunii, forțele de ordine au acționat în regim continuu, desfășurând verificări în teren, descinderi în imobile, filtre rutiere și căutări în zonele împădurite, pentru a restrânge aria de deplasare a fugarului și a-l localiza cât mai rapid”, precizează, miercuri, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

IPJ Prahova a detaliat cum a fost capturat Ion Miloșiu:

„Cooperarea strânsă între structurile implicate a permis mobilizarea resurselor umane și logistice necesare, asigurând un răspuns prompt și eficient. Astfel, astăzi, 13 august 2025, în jurul orei 11:30, în urma unor activități investigativ-operative, polițiștii au depistat persoana căutată, ascunsă în podul unui imobil, din localitatea Poiana Vărbilău. Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor”.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.

La activitățile de căutare au participat și lucrători din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Știrea inițială

Infractorul a fost capturat după 15 ore de căutori. Ion Miloșiu a fost găsit într-o curte din localitatea prahoveană Poiana Vărbilău, după ce un localnic a sunat la 112.

Deținutul este acum în custodia polițiștilor.

Amintim că în seara de marți, 12 august 2025, Poliția a fost sesizată de reprezentanții Penitenciarului Mărgineni, județul Dâmbovița, cu privire la evadarea unui deținut periculos, condamnat pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu minor.

Bărbatul ar fi reușit să părăsească perimetrul penitenciarului în jurul orei 18:00, după ce s-a urcat pe acoperișul unei clădiri din incinta penitenciarului, a escaladat gardul de protecție și a fugit într-o direcție necunoscută.

„La data de 12.08.2025, IPJ Dâmbovița a fost sesizat de către un reprezentant al Penitenciarului Mărgineni, cu privire la faptul că un bărbat (MILOȘIU ION, N: 04.03.1993), ce era încarcerat în incinta unității (condamnat pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu minor), a evadat în jurul orei 18.00.

Din primele verificări a rezultat că individul s-a urcat pe acoperișul unei clădiri, a escaladat gardul penitenciarului, după care a fugit într-o direcție necunoscută. A fost declanșată acțiunea de cautare”, transmitea, marți, polițiștii de la IPJ Dâmbovița.

S-a demarat o amplă operațiune de căutare a bărbatului.

În urma incidentului, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare. Forțele de ordine ai verificat zona din jurul penitenciarului și localitățile apropiate, iar cetățenii sunt rugați să anunțe imediat Poliția dacă dețin informații despre persoana căutată.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evadarea.