Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Mărgineni. A sărit gardul și este de negăsit. Avertismentul Poliției

Un deținut condamnat pentru act sexual cu minor a evadat marți seară din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, după ce a urcat pe acoperișul unei clădiri și a sărit gardul închisorii. Nimeni nu știe la acest moment unde s-a dus.

Marți seară, 12 august 2025, un incident grav a avut loc la Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița. Poliția a fost sesizată de reprezentanții unității cu privire la evadarea unui deținut periculos, condamnat pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu minor.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Dâmbovița, evadatul se numește Miloșiu Ion și este născut pe 4 martie 1993. Acesta ar fi reușit să părăsească perimetrul penitenciarului în jurul orei 18:00. Din primele verificări, bărbatul s-a urcat pe acoperișul unei clădiri din incinta penitenciarului, a escaladat gardul de protecție și a fugit într-o direcție necunoscută.

”La data de 12.08.2025, IPJ Dâmbovița a fost sesizat de către un reprezentant al Penitenciarului Mărgineni, cu privire la faptul că un bărbat (MILOȘIU ION, N: 04.03.1993), ce era încarcerat în incinta unității (condamnat pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu minor), a evadat în jurul orei 18.00.

Din primele verificări a rezultat că individul s-a urcat pe acoperișul unei clădiri, a escaladat gardul penitenciarului, după care a fugit într-o direcție necunoscută. A fost declanșată acțiunea de cautare”, transmit polițiștii de la IPJ Dâmbovița.

S-a demarat o amplă operațiune de căutare a bărbatului.

În urma incidentului, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare. Forțele de ordine verifică zona din jurul penitenciarului și localitățile apropiate, iar cetățenii sunt rugați să anunțe imediat Poliția dacă dețin informații despre persoana căutată.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evadarea.

Autoritățile avertizează că bărbatul poate reprezenta un pericol și solicită populației să nu încerce să îl oprească pe cont propriu. Este indicat ca cei care îl văd să sune la 112.