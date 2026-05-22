Detalii tulburătoare în cazul crimei din Bihor. Autopsia indică urme clare de violență sexuală asupra fetei de 18 ani

Noi informații cutremurătoare ies la iveală în cazul crimei din județul Bihor care a șocat o țară întreagă. Surse apropiate anchetei susțin că autopsia efectuată în cazul tinerei de 18 ani ucise la începutul lunii mai a evidențiat urme clare de violență sexuală.

Se confirmă existența unei tentative de viol, iar procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de agresiune sexuală. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă acuzațiile vor fi extinse și pentru viol, în funcție de declarațiile și probele aflate în curs de analiză, potrivit informațiilor apărute în anchetă, transmise de avocatul Adrian Cuculis.

Ucigașul ar fi dezvoltat o obsesie pentru victimă

Criminalul, un bărbat de 39 de ani recidivist, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru omor calificat pe data de 9 mai 2026.

Potrivit surselor din anchetă, bărbatul ar fi dezvoltat o obsesie față de adolescentă și și-ar fi recunoscut fapta. Întrebat de jurnaliști dacă își dorea o relație cu victima și dacă aceasta l-a refuzat, suspectul ar fi răspuns afirmativ.

În fața instanței, bărbatul a apărut purtând același tricou pătat de sângele victimei, pe care îl avea și la momentul capturării. Acesta avea și un bandaj în zona gâtului, iar anchetatorii nu exclud ipoteza unei tentative de suicid după comiterea crimei.

Întrebat de ce a ucis-o pe tânără, suspectul a declarat: „N-am vrut”, iar ulterior a adăugat: „Din gelozie”. Acesta a susținut apoi că regretă fapta.

O tânără de 18 ani, elevă la un liceu din Borș, a fost găsită moartă

Crima a avut loc vineri, 8 mai, la orele amiezii. Tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Borș, a fost găsită moartă, cu răni în zona gâtului, lângă ferma unde își desfășura stagiul de practică. Surse judiciare au confirmat că principalul suspect, Jozsef Zsolt Bóné, are antecedente penale: a mai fost condamnat pentru o crimă și a executat 14 ani de închisoare.