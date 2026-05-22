Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Ce prevede noul proiect al Legii salarizării care va fi publicat luni. Pîslaru: „Este esenţial pentru modernizarea administrației publice”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, afirmă, după anunțul privind acordul politic PSD, PNL, USR și UDMR pe legea salarizării unitare, că reprezintă „unul dintre cele mai importante jaloane” asumate de România prin PNRR.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii FOTO: gov.ro

„Avem acord politic pe legea salarizării unitare. Partidele politice au agreat elementele de principiu ale proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Prin sprijinul președintelui Nicușor Dan și prin contribuția consilierului prezidențial Radu Burnete, am reușit să obținem acordul politic asupra celor trei principii fundamentale și a celor cinci piloni care stau la baza reformei”, afirmă ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoş Pîslaru.

Acesta arată că reforma se bazează pe trei principii esenţiale: protejarea veniturilor angajaţilor din sectorul public, aşa încât niciun angajat nu va înregistra scăderi salariale ca efect al aplicării noii legi, disciplină bugetară şi sustenabilitate, în sensul în care reforma trebuie să respecte obiectivele fiscale asumate de România şi să poată fi susţinută pe termen lung şi pe aplicare integrală şi predictibilă, ceea ce înseamnă că noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicări etapizate şi fără derogări succesive pentru diferite categorii profesionale.

Cei cinci piloni ai reformei sunt: o ierarhie echitabilă a funcţiilor în întregul sector public, inclusiv pentru administraţia publică locală; o structură unică de grade de salarizare pentru întregul sector public; limitarea şi transparentizarea sporurilor, împreună cu introducerea unor criterii clare şi verificabile de performanţă; instituţionalizarea guvernanţei sistemului salarial, prin responsabilitate comună între Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor şi sustenabilitate fiscală şi încadrarea în ţintele asumate privind deficitul şi cheltuielile de personal.  

Ce urmează

„Luni vom publica proiectul în transparenţă decizională, iar de marţi începem consultările cu sindicatele şi familiile ocupaţionale. Îmi doresc un calendar accelerat de aproximativ două săptămâni pentru consultări şi definitivarea proiectului înainte de transmiterea sa către Parlament spre aprobare. De asemenea, luni după-amiază vom organiza o conferinţă de presă în care voi prezenta principalele elemente ale reformei şi paşii următori”, afirmă Dragoş Pîslaru.

Oficialul mulțumește echipei Ministerului Muncii, experţilor Băncii Mondiale şi celor implicaţi în elaborarea tehnică a proiectului şi în susţinerea acordului politic necesar lansării reformei.

„De asemenea, mulțumesc în mod special partidelor politice pentru responsabilitatea şi disponibilitatea de a susţine acest proces dificil, dar esenţial pentru modernizarea administrației publice şi pentru credibilitatea României în implementarea PNRR. Această lege reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR. Obiectivul nostru este construirea unui sistem salarial echitabil, coerent şi predictibil pentru întreg sectorul public”, mai spune Dragoş Pîslaru.

Administraţia Prezidenţială anunţă, vineri, că, în urma unui proces de mediere, PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârşitul prezentei sesiuni parlamentare.

„În urma unui proces de mediere desfăşurat sub coordonarea Administraţiei Prezidenţiale, Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România şi Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârşitul prezentei sesiuni parlamentare”, anunţă, vineri, Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, noua lege a salarizării constituie o etapă esenţială din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026.

