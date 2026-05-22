search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Copilul diavolului”. Mărirea și decăderea singurei femei membră Yakuza, temuta mafie japoneză

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mako Nishimura și-a croit drumul cu pumnul în lumea interlopă japoneză, însă dependența de droguri și declinul lent al sindicatelor crimei organizate au adus-o în pragul distrugerii.

Mako Nishimura a intrat în rândurile crimei organizate în 1986/FOTO:X
Mako Nishimura a intrat în rândurile crimei organizate în 1986/FOTO:X

În aproape 40 de ani, Mako Nishimura nu a pierdut nicio bătaie. O spune cu o simplitate dezarmantă, de parcă ar descrie succesiunea zilelor și a nopților. La cei puțin peste 1,50 metri ai săi și cu o constituție fragilă, Nishimura este, probabil, singura femeie care a devenit membru cu drepturi depline în Yakuza — temuta și rigida lume interlopă din Japonia. Întrebată cum a reușit să pună la pământ atâția gangsteri bărbați, răspunsul ei vine tăios, sub masca calmă a unui de preot de țară: „Mai întâi picioarele. Îl pui la pământ cu o bâtă sau o scândură”. Apoi, treci la treabă.

Această toleranță extremă la violență a propulsat-o pe Nishimura în rândurile crimei organizate în 1986. Pe atunci avea doar 19 ani, era fugită de acasă și trecuse deja printr-o închisoare de minori. Într-o noapte, sărind în ajutorul unei prietene însărcinate, atacată de cinci bărbați, Mako a pus mâna pe o bâtă de baseball și i-a lăsat pe agresori într-o baltă de sânge.

Fuga sa la Tokyo și reputația câștigată i-au deschis porțile clanului Inagawa-kai, iar ulterior s-a alăturat sindicatului condus de Ryoichi Sugino, un ucigaș condamnat, dar cu o aură paternă care a fascinat-o. La doar 20 de ani, prin ritualul sakazuki (schimbul de pahare cu sake), loialitatea ei devenea totală: dacă șeful spunea că o cioară este albă, ea trebuia să aprobe, scrie The Guardian.

Ascensiunea în Epoca de Aur a Yakuza și afacerile cu carne vie

În anii '80, când Nishimura a intrat în rândurile mafiei japoneze, Yakuza nu era o simplă grupare de proscriși. Sindicatele criminale erau instituționalizate, crescând în simbioză cu statul, controlând cazinouri, terenuri de golf, corporații și chiar politicieni. Profiturile se ridicau la sute de milioane de dolari.

Nishimura s-a impus rapid, ignorând ironiile bărbaților prin eficiența cu care gestiona traficul de metamfetamină și rețelele de prostituție. Una dintre principalele sale surse de venit era plasarea femeilor vulnerabile sau dependente de droguri pe Watakano, faimoasa „Insulă a Prostituatelor”. În memoriile sale, Mako descrie fără menajamente cruzimea acelor ani: capturarea tinerelor fugare, sechestrarea lor și livrarea către destine tragice. „Dacă ești în Yakuza și nu faci astfel de lucruri rele, nu ai cum să promovezi”, mărturisește ea astăzi.

Ce se ascunde în spatele declinului Yakuza, temuta organizaţie mafiotă japoneză

Martina Baradel, cercetătoare la Universitatea Oxford, confirmă statutul excepțional al lui Nishimura într-o cultură profund patriarhală. Deși au mai existat figuri feminine puternice în umbra liderilor Yakuza, Mako rămâne singura femeie care a trecut prin ritualul oficial de inițiere, fiind recunoscută ca un „bărbat” printre bărbați.

Prețul sângelui: Ritualul de auto-mutilare și declinul unui imperiu

Succesul financiar a venit însă la pachet cu un declin personal abrupt. Consumul masiv de metamfetamină a aruncat-o în episoade severe de paranoia și halucinații. Când șeful clanului, Sugino, a descoperit că subalternii săi consumau droguri, Nishimura a fost obligată să își ceară iertare în modul tradițional mafiot: yubitsume, tăierea propriului deget.

Cu o stăpânire de sine înfricoșătoare, Mako a presat o sabie scurtă peste degetul mic și a călcat pe lamă. Pentru că tăietura nu a fost completă din prima încercare, a repetat gestul, retezând degetul de la a doua încheietură înainte de a merge la spital. Ulterior, chiar și alți gangsteri mai slabi de înger apelau la ea, contra cost, pentru a le efectua amputările ritualice.

În paralel cu drama personală, întreaga structură Yakuza a început să se prăbușească în anii '90. Prăbușirea bulei economice a Japoniei și indignarea publică față de corupția politică au forțat adoptarea unor legi drastice de tip RICO în 1992 și, ulterior, interdicții financiare totale în 2011. Membrii Yakuza au fost blocați: nu mai puteau deschide conturi bancare, nu mai puteau cumpăra mașini sau obține cartele SIM. De la peste 184.000 de membri în anii '60, numărul lor a scăzut astăzi sub pragul de 30.000, organizațiile tradiționale fiind înlocuite de grupări cibernetice volatile (tokuryū) sau de mafii străine.

Drumul spre mântuire și reconstrucția unei familii distruse

Nașterea primului său fiu, la vârsta de 29 de ani, a provocat declicul. „Niciodată nu am crezut că aș putea muri pentru cineva. Dar când am avut copii, am simțit că aș face-o”, spune Nishimura. A rupt legăturile cu Yakuza, s-a lăsat de droguri și a încercat să ducă o viață normală. Însă trecutul a urmărit-o: angajatorii o respingeau pe loc când îi vedeau tatuajele (irezumi) ce îi acopereau spatele și gâtul sau degetul amputat.

După o recidivă în lumea crimei și o tentativă de sinucidere cu tranchilizante, Mako l-a întâlnit pe Satoru Takegaki, un fost executor de rang înalt din temutul clan Yamaguchi-gumi, fondator al unui ONG (Gojinkai) dedicat reintegrării foștilor gangsteri. Inspirată de acesta, Nishimura a deschis o filială chiar în Gifu, ajutându-și foștii camarazi să găsească adăpost, tratament pentru dependențe și locuri de muncă în construcții.

Adevărata sa victorie nu se măsoară însă în cifre geopolitice sau dosare penale, ci în intimitatea unei cafenele din Gifu. Acolo, după mai bine de două decenii de secrete, înstrăinare și lacrimi, Mako s-a reunit cu mama și cu fratele ei. Privind în urmă la deceniile de violență, Nishimura schițează un zâmbet amar ce ascunde o ultimă fărâmă din cinismul lumii din care a evadat: „Dacă aș fi fost bărbat, mândria m-ar fi ucis demult”, spune ea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Topul companiilor de stat care nu-și plătesc taxele și impozitele. Ministerul Economiei a publicat lista: datorii de sute de milioane de euro de la fabricile de armament
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
digisport.ro
image
Cum pregătești corect pământul pentru culturile de vară. Pașii simpli care îți pot aduce o recoltă bogată și sănătoasă
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Când intră pensiile în luna iunie 2026. Posibile întârzieri din cauza minivacanței
playtech.ro
image
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
digisport.ro
image
Brooke Shields, la 60 de ani, despre operațiile estetice: „Mi-e teamă să nu mai arăt ca mine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificare privind vechimea în muncă la pensie. Va intra în vigoare la 1 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Prețuri piperate în Piața Obor. Natalia Guberna: „Cireșele sunt mai scumpe decât carnea!” Cât costau, de fapt, în comunism?
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer