Condamnat la moarte după ce a ucis o fată de 17 ani, celebră pe TikTok. Crima care a șocat Pakistanul, după refuzul unei relații

Un tribunal din Pakistan a condamnat la moarte un bărbat acuzat că a ucis o adolescentă celebră pe rețelele sociale, caz care a provocat revoltă în întreaga țară.

Umar Hayat, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit vinovat pentru uciderea influenceriței Sana Yousaf, în vârstă de 17 ani. Potrivit anchetatorilor, tânărul a intrat în locuința fetei din Islamabad, în iunie anul trecut, după ce aceasta i-a respins în repetate rânduri avansurile, și a împușcat-o mortal, notează BBC.

Hayat și-a recunoscut fapta în luna iulie, declarând că dezvoltase o obsesie unilaterală față de adolescentă după mai multe interacțiuni online.

Tatăl victimei, Syed Yousaf Hassan, a salutat verdictul pronunțat de instanță și a spus că decizia reprezintă „o lecție pentru toți astfel de criminali din societate”, potrivit presei locale.

Instanța a decis, de asemenea, ca agresorul să plătească familiei victimei despăgubiri în valoare de 2,5 milioane de rupii pakistaneze, echivalentul a aproximativ 9.000 de dolari.

În timpul anchetei, Hayat le-a spus polițiștilor că venise în Islamabad cu câteva zile înainte de crimă pentru a-i ura „la mulți ani” adolescentei. Deși fata a refuzat să îl întâlnească, el a reușit să ajungă la locuința acesteia, unde între cei doi a izbucnit o ceartă care a degenerat în crimă.

Sana Yousaf avea peste un milion de urmăritori pe TikTok și încă aproximativ 500.000 pe Instagram. Adolescenta devenise populară pentru videoclipurile sale despre modă, muzică și viața de zi cu zi alături de prieteni.

Moartea sa a declanșat un val de reacții în Pakistan, activiștii susținând că tragedia reflectă amploarea violenței împotriva femeilor din țară.

Ancheta a fost una amplă, poliția efectuând raiduri în mai multe zone din Islamabad și din provincia Punjab și analizând imagini de pe 113 camere de supraveghere.

Deși numeroși oameni și-au exprimat indignarea față de crimă, influencerița a fost și ținta unor critici după moarte. Potrivit activistului pentru drepturi digitale Usama Khilji, o parte dintre utilizatorii de internet au pus sub semnul întrebării activitatea tinerei pe rețelele sociale, invocând motive religioase.

„Unii spuneau că familia ar trebui să îi șteargă conturile de Instagram și TikTok pentru că acestea i-ar adăuga la «păcate»”, a declarat Khilji.

Activista pentru drepturile omului Farzana Bari a calificat reacțiile drept „misogine” și „patriarhale”, afirmând că discursul online arată cât de periculos a devenit spațiul digital pentru femeile creatoare de conținut din Pakistan.