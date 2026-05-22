Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Maria Zaharova amenință din nou R. Moldova și a insultat-o pe Maia Sandu: „Este complet sănătoasă la minte?"

Maria Zaharova a lansat un atac foarte dur la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. În cadrul conferinței de presă săptămânale, reprezentanta diplomației ruse a folosit un limbaj extrem de agresiv, punând sub semnul întrebării sănătatea mintală a liderului de la Chișinău.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse FOTO: Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, și-a exprimat nemulțumirea față de distanțarea Republicii Moldova de sub influența Kremlinului, acuzând regimul pro-occidental că blochează manifestările sovietice și că forțează o unire simbolică cu Bucureștiul.

Moscova a reacționat violent după ce Chișinăul a denunțat atacurile rusești cu drone și a convocat ambasadorul pentru explicații.

"Pe 15 mai, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit Rusia „un agresor și cea mai serioasă amenințare la adresa securității continentului astăzi și probabil în deceniile următoare”. Ea a susținut că țara noastră „lansează drone asupra civililor adormiți, vizează spitale, școli și centrale electrice”. Aș vrea să o întreb pe Maia Sandu: este complet sănătoasă la minte?", a spus Zaharova jurnaliștilor prezenți la conferința ei. 

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse a continuat:

"Într-o dezvoltare a acestei povești, pe 18 mai anul curent, ambasadorul rus Oleg B. Ozerov a fost chiar convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și i s-a prezentat o notă de protest privind „survolul ilegal al unui vehicul aerian fără pilot prin spațiul aerian al Republicii Moldova pe 13 mai anul curent”. Cel mai interesant lucru este, știți ce? De ce am întrebat despre sănătatea mintală a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu? La urma urmei, nu se specifică ce fel de dronă zbura deasupra teritoriului Republicii Moldova. Nota nici măcar nu menționează „rusesc” lângă „dronă”. Nici nu există dovezi. Doar acuzații nefondate de genul „ceva a zburat undeva, deci, bineînțeles, Rusia este de vină".

Rusia acuză „înghesuirea” țării în România și pierderea suveranității

Zaharova a mai criticat parteneriatul strategic strâns dintre Chișinău și București, care în opinia sa reprezintă un plan de dizolvare a statului moldovenesc în granițele României.

"Meritele lui Maia Sandu sunt binecunoscute. Mai exact, pentru privarea Republicii Moldova de suveranitate și „înghesuirea” țării în România, fără a ține cont de interesele moldovenilor și chiar contrar intereselor moldovenilor. Acestea sunt realizările ei. Pur și simplu nu sunt ale moldovenilor sau ale Moldovei. Sunt ale instituțiilor și agențiilor care au adus-o la putere la Chișinău tocmai în acest scop, sponsorizând-o și încurajând-o în orice mod", a mai spus Maria Zaharova.

Supărare mare la Kremlin

Rusia reclamă și faptul că moldovenii refuză să mai omagieze eroii sovietici și condamnă eliminarea traducerilor în limba rusă din Parlament:

"Pe 7 mai, deputații partidului pro-occidental Acțiune și Solidaritate au adoptat în primă lectură amendamente la Codul privind structura și funcționarea Parlamentului, eliminând obligativitatea depunerii și traducerii actelor legislative în limba rusă. Pe 9 mai, autoritățile moldovenești au refuzat permisiunea forțelor patriotice ale țării de a lansa Marșul Victoriei și marșul Regimentului Nemuritor din piața centrală a capitalei moldovenești. Toate acestea au fost refuzate. Acolo a fost organizată o sărbătoare a „Zilei Europei”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse.

