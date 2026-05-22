Semne de încetinire în economie. Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primul trimestru din 2026

Cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a scăzut, în termeni nominali, cu 2,1% în primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele Institutului Național de Statistică.

INS adaugă că cifra de afaceri din industrie a crescut în martie 2026 cu 15,8%, față de luna precedentă, pe fondul creșterilor din industria extractivă și industria prelucrătoare.

Pe marile grupe industriale, creșteri au înregistrat:

industria bunurilor intermediare (+23,1%)

industria bunurilor de uz curent (+14,6%)

industria bunurilor de folosință îndelungată (+12,3%)

industria bunurilor de capital (+11,3%)

industria energetică (+9,4%)

De asemenea, cifra de afaceri din industrie a scăzut în martie 2026 cu 0,1% față de aceeași lună a anului trecut, pe fondul declinului din industria prelucrătoare, în timp ce industria extractivă a înregistrat o creștere de 4%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat:

industria bunurilor de capital (-5,6%)

industria bunurilor de folosință îndelungată (-3,3%)

Creșteri au înregistrat:

industria bunurilor intermediare (+4,0%)

industria energetică (+3,7%)

industria bunurilor de uz curent (+2,4%)

Nu în ultimul rând, INS arată că cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 2,1% în primele trei luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul scăderilor din industria extractivă și cea prelucrătoare.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat:

industria energetică (-5,5%)

industria bunurilor de folosință îndelungată (-5,3%)

industria bunurilor de capital (-2,0%)

industria bunurilor intermediare (-1,9%)

industria bunurilor de uz curent (-0,3%)

Institutul Național de Statistică precizează că cifra de afaceri netă din industrie se calculează pe baza veniturilor obținute din vânzări și servicii, fără TVA și fără anumite elemente precum accizele, subvențiile sau vânzarea activelor fixe.

Instituția mai arată că indicii folosiți pentru măsurarea evoluției cifrei de afaceri sunt calculați după metodologia Laspeyres și au la bază datele din 2021.

Totodată, INS anunță că, odată cu introducerea clasificării CAEN Rev.3 de la 1 ianuarie 2025, colectarea datelor statistice se va face după noua clasificare, însă seriile privind cifra de afaceri din industrie vor continua să fie publicate conform CAEN Rev.2 în perioada 2026-2027.