Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Becali, dezvăluiri după discuția cu Grindeanu: Alexandru Nazare și Eugen Tomac, în cărți pentru Palatul Victoria

Deputatul neafiliat Gigi Becali a declarat joi, 21 mai, că a vorbit cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan. 

Gigi Becali dă din casă FOTO Mediafax

Becali a declarat că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan, joi, după ceilalţi reprezentanţi ai neafiliaţilor, pentru că nu a putut ajunge decât după ora 12:00, scrie News.ro.

„I-am spus, domnule preşedinte, eu, dacă aş fi fost, eu folosesc toate pârghile pe care mi le dă puterea de preşedinte, ca să fac bine poporului, că d-aia m-au pus preşedinte, ca să fac bine poporului.

Şi dacă cineva stă în loc, cum stă Bolojan, apoi îl trimit şi eu pe Pahonţu. Să dea informaţii despre fapte, nu despre minciuni. Hai să vedem, mă, cine eşti tu, eşti tu atâta de corect? Eşti tu atâta de băiat bun, de curat, de ţii tu o ţară în loc? Cum ţii tu o ţară în loc?”, a spus Becali.

Acesta adaugă că a vorbit şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu preşedintele.

„Am vorbit cu Grindeanu după aia, cu Grindeanu sunt mai bun prieten. Nici el nu ştie încă numele. Dar ce este sigur, că va fi unul independent. Am văzut că aţi pus Tomac, mai este şi ministrul de la Nazare, şi ăsta se vehiculează.

Adică ce am vorbit eu cu Grindeanu, cred că nu se supără. A zis că sunt pe listă câteva variante. La care eu am spus, Nazare şi Tomac, ce am auzit tot de la voi din presă, şi astea două sunt pe listă. Dar nu este încă hotărât”, a afirmat George Becali la Antena 3.

Becali: „Din punctul meu de vedere, Nazare e specialist”

Alexandru Nazare FOTO gov.ro
Becali a mai afirmat că îl consideră pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, mult mai competent decât pe Eugen Tomac, eurodeputat și consilier onorific al președintelui, deși spune că este prieten cu acesta din urmă.

„Eu l-am întrebat pe Grindeanu, de Tomac şi Nazare, a zis: «Nea Gigi, sunt şi ei pe listă». După aceea eu i-am spus, din punctul meu de vedere, Nazare e specialist.

Asta i-am spus. Dacă vreţi să-l puneţi pe Tomac, să-l puneţi pe Tomac, dar nu se compară, ca şi competenţă. E ca de la cer la pământ. Şi cu Tomac sunt prieten, cu Nazare nu sunt”, a completat Becali.

Eugen Tomac ar fi una dintre cele trei variante de prim-ministru discutate informal la Cotroceni, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Acesta a fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție pe care a preluat-o din octombrie 2025.

Eugen Tomac
Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost desemnat expert în cadrul Administrației Prezidențiale, având atribuții în gestionarea relațiilor cu românii din afara granițelor.

Trei ani mai târziu, în timpul guvernării Emil Boc, a fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, mandat pe care l-a continuat și în Executivul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. În această perioadă, a susținut și implementat mai multe programe educaționale și culturale dedicate comunităților românești din Ucraina, Serbia și Republica Moldova.

În 2012, și-a dat demisia din funcție pentru a face pasul către politica parlamentară.

