Răsturnare de situație în cazul anestezistului ucis. Menajera acuză că a violat-o chiar în ziua atacului

Noi detalii ies la suprafață în cazul medicului anestezist Cristian Staicu. Avocatul femeii acuzate de crimă susține că medicul a agresat-o sexual pe aceasta în ziua atacului.

Potrivit avocatului, cei doi au avut în trecut relații intime, însă în ziua în care medicul a fost ucis, acesta ar fi agresat-o sexual pe femeie.

"Există presiuni, există o relație intimă anterioară, există o relație care durează de minim 2 ani de zile și, într-adevăr, există și un episod sexual petrecut în ziua incidentului, care nu a fost consensual. Este un dosar dificil, mai ales dacă organul de anchetă refuză să administreze probe pentru inculpată", a declarat Andrei Dima, avocatul femeii, pentru Observator.

Anchetatorii au confirmat că între doctorul de 72 de ani și femeia de 39 de ani, care lucra ca menajeră pentru el, exista o relație. Cu toate acestea, specialiștii spun că nu pare să fie vorba despre o crimă cu premeditare.

"Ce dorim să arătăm sau încercăm să probăm este chiar teza prezentată de inculpată, în sensul în care a existat un conflict, a existat un atac și, în urma acesteia, avem o legitimă apărare", a adăugat Andrei Dima.

Surse din anchetă spun că întreg episodul a fost atât de șocant încât, după incident, femeia a avut nevoie de tratament medical, prescris de medicii psihiatri.

Până în acest moment, anchetatorii au stabilit că, în seara zilei de 31 martie 2026, în jurul orei 21:00, suspecta s-ar fi aflat în locuința victimei, medicul anestezist în vârstă de 72 de ani, din Sectorul 3 al Capitalei. La un moment dat, aceasta l-ar fi atacat pe bărbat cu un cuțit. Victima a suferit multiple leziuni, cea mai severă fiind o plagă toracică ce i-a perforat inima.