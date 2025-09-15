Sindicatele acceptă să amâne protestele după discuțiile cu Bolojan: „Dacă nu luăm măsurile necesare, costurile vor fi mai mari”

Premierul Ilie Bolojan i-a avertizat astăzi pe liderii de sindicat că administrația publică intră într-un proces inevitabil de reformă, iar cei care refuză dialogul riscă să plătească „costuri mult mai mari” mai târziu.

Prim-ministrul a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanții sindicatelor din administrația publică, pe tema reformei și a revendicărilor acestora. Șeful Guvernului a subliniat că România se confruntă cu presiuni bugetare majore și a insistat asupra unui management responsabil al resurselor publice.

„Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba. Oamenii vor înțelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc și calitatea serviciilor oferite de primărie. Susțin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are țara”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Reprezentanții sindicatelor sunt dispuși să amâne orice acțiune de protest, dar cer un calendar legislativ clar și continuarea dialogului.