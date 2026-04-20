Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Decizie istorică a Înaltei Curți privind TVA. Explicațiile consultantului fiscal Gabriel Biriș

Înalta Curte de Casație și Justiție a luat o decizie majoră pentru mediul de afaceri din România. Printr-o hotărâre pronunțată luni, 20 aprilie, instanța supremă a stabilit clar că dreptul persoanelor impozabile de a reporta soldul negativ al taxei pe valoarea adăugată (TVA) din perioadele fiscale anterioare nu se prescrie. Hotărârea tranșează definitiv o dispută veche între contribuabili și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

FOTO Mediafax
Conform comunicatului oficial al instanței, completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a interpretat articolul 1473 din Codul fiscal în favoarea unui raport echitabil.

Astfel, orice agent economic sau persoană fizică cu statut de contribuabil are posibilitatea să reporteze sumele de TVA plătite și necompensate cu TVA-ul datorat până la momentul încetării activității, fără ca statul să mai poată invoca împlinirea termenului de prescripție. Decizia asigură un tratament egal între organul fiscal și contribuabil, aplică principiile constituționale și are caracter definitiv. 

O clarificare așteptată de mediul de afaceri

Expertul fiscal Gabriel Biriș a detaliat impactul și substratul tehnic al acestei decizii. El o caracterizează drept o veste excelentă pentru companii, menită să elimine blocajele și litigiile din piață.

„În primul rând, este o veste bună pentru business, în general. Hotărârea aceasta vine să aducă o clarificare. Era o dispută mai veche în piață, între consultanți și ANAF, cu privire la dreptul contribuabilului de a solicita rambursarea sau compensarea TVA-ului încasat pe facturi, inclusiv pentru facturi mai vechi de 5 ani”, a explicat Gabriel Biriș pentru „Adevărul”.

La baza acestei decizii se află chiar mecanismul de raportare lunară. Deoarece declarațiile de TVA se depun în fiecare lună, soldul se transferă pur și simplu de la o perioadă la alta.

„Sunt aici două aspecte. În primul rând, faptul că orice declarație rectificativă, conform legii, întrerupe termenul de prescripție. Adică termenul nu mai curge. Dacă, de exemplu, ai depus o rectificativă la impozitul pe profit, practic orice declarație rectificativă întrerupe cursul prescripției - ai 5 ani, dar termenul se resetează. La TVA, declarațiile se depun lunar. Asta înseamnă că soldul se preia de la lună la lună. Și aici apărea disputa: de vreme ce preiei TVA-ul din perioade anterioare în fiecare decont, practic nu mai apucă să se prescrie”, subliniază Biriș.

Decontul lunar funcționează ca o resetare a prescripției

Gabriel Biriș anticipează că judecătorii instanței supreme se vor baza și pe legislația europeană în motivarea deciziei, cu accent clar pe principiul neutralității taxei. 

„Probabil că în motivarea deciziei vom vedea și argumente din Directiva TVA, legate de principiul neutralității TVA pentru mediul de afaceri. Dar principalul argument, mă aștept eu, va fi acesta: faptul că deconturile lunare trebuie considerate ca niște declarații rectificative succesive. Pentru că sumele respective sunt preluate dintr-un decont în altul, iar, în aceste condiții, termenul de prescripție nu ajunge, practic, niciodată să se împlinească”, arată Biriș.

Potrivit expertului, o parte din inspectorii fiscali, în special din administrațiile orașelor mari, acceptau deja acest argument logic de ceva timp, fără a mai fi nevoie de intervenția instanțelor. Biriș a relatat din propria experiență profesională cum a reușit să demonstreze autorităților corectitudinea acestei abordări tehnice.

„Noi am avut discuția asta acum câțiva ani. Și, de atunci, am încercat să susținem această interpretare. Să știți că, în unele cazuri, am reușit chiar să convingem autoritățile fiscale, din anumite administrații, că nu are cum să se prescrie. Noi nu am ajuns în instanță cu speța asta. Nu a fost nevoie. Am reușit să îi convingem. Probabil am fost și norocoși, am dat de oameni deschiși”, a arătat expertul fiscal.

Tratament egal între Fisc și contribuabil

Un aspect esențial evidențiat de Gabriel Biriș este nevoia de echitate. Prescripția nu poate acționa doar ca un instrument prin care statul se protejează sau încasează bani, ci trebuie să ofere aceleași garanții și drepturi și celor care plătesc taxe.

„Dacă orice rectificativă îmi întrerupe prescripția, atunci și decontul de TVA, care funcționează ca o rectificativă, pentru că preia soldul de la lună la lună, ar trebui să aibă același efect. Sumele respective sunt permanent incluse în decontul depus în luna curentă, deci, practic, nu se prescriu. Așa este corect. Nu poate fi doar în favoarea Fiscului. Trebuie să fie și în favoarea contribuabilului. Mă bucur că nu mai trebuie să explicăm asta de la caz la caz. Acum va exista o practică unitară”, a arătat Gabriel Biriș.

