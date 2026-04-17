Apeluri frauduloase în numele ANAF: escrocii folosesc nume reale ale inspectorilor pentru a fura date bancare

Agenția Națională de Administrare Fiscală trage un nou semnal de alarmă privind intensificarea apelurilor telefonice frauduloase în care persoane necunoscute se prezintă fals drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Scopul lor este obținerea de date personale sau bancare prin tehnici de vishing – varianta telefonică a phishingului.

Potrivit instituției, escrocii folosesc nume reale ale unor inspectori ANAF, preluate de pe site-ul oficial, pentru a părea credibili. Numerele de telefon de pe care sună nu aparțin însă instituției, iar inspectorii Antifraudă nu solicită niciodată astfel de informații prin telefon.

„Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înşelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se încearcă obţinerea de date personale şi bancare. Pentru a crea aparenţa realităţii, în timpul acestor apeluri sunt folosite date şi nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparţin instituţiei. Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informaţii niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă nu solicită telefonic date personale sau financiar-bancare", transmit reprezentanţii instituţiei”, se arată într-un comunicat transmis vineri de ANAF

ANAF recomandă contribuabililor să nu ofere date sensibile niciunui apelant necunoscut și să raporteze imediat tentativele suspecte prin formularul unic de contact disponibil pe www.anaf.ro/asistpublic.

„Indiciile primite sunt incluse în sesizarea organelor de cercetare penală”

Sunt utile detalii precum numărul de telefon, ora apelului sau particularități ale vocii persoanei care pretinde că reprezintă instituția.

„Datele identificate şi indiciile primite sunt incluse în sesizarea organelor de cercetare penală, pentru instrumentarea posibilelor tentative de uzurpare a calităţii oficiale", se arată în același comunicat.

O atenționare similară a fost emisă și la începutul lunii aprilie, ceea ce înseamnă că fenomenul continuă să se extindă.