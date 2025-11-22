De ce specialii de la ANRE, ASF și parlamentarii sunt exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu. Florin Manole: „Sunt funcții alese”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că președinții și vicepreședinții ANRE, ASF și parlamentarii sunt exceptați de la interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru că aceste funcții „sunt alese de cetățeni”.

„Funcțiile despre care ați vorbit sunt funcții alese și ele exprimă voința cetățenilor care au votat într-o funcție sau alta”, a precizat Florin Manole, la Antena 3.

Potrivit oficialului, proiectul de lege nu se aplică nici medicilor și profesorilor și se limitează la persoanele care nu au pensii contributive, stabilind că pentru pensiile necontributive se poate păstra 15% din acestea.

„Nu se aplică medicilor și profesorilor. Proiectul inițial era așa. Între timp, proiectul este mult mai just și mai corect și nu se aplică celor care au pensii contributive. În rezumat nu avem o normă care să penalizeze pe cei cu pensii contributive. Avem un articol care susține că pentru pensiile necontributive se poate păstra 15% din această parte”, a mai spus Florin Manole.

Guvernul Bolojan a lansat în consultare publică proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații din sectorul public, vizând în special pensiile de serviciu și pensiile militare.

Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și stabilește clar condițiile și excepțiile aplicabile.