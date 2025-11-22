Fost judecător pensionat la 48 de ani, cu diurnă retroactivă de 45.600 euro și pensie specială de 23.600 lei/lună

Fostul judecător Mihail Udroiu a câștigat în instanță dreptul la plata unei indemnizații echivalente diurnei procurorilor din Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în valoare de aproximativ 45.600 de euro (228.000 de lei), pentru perioada martie 2020 – martie 2022.

Cererea sa de recalculare a fost aprobată parțial de foștii colegi de la Curtea de Apel Oradea, fiind respinsă pentru perioadele anterioare din cauza prescripției de trei ani și a desființării Secției speciale în martie 2022, potrivit cotidianul.

Decizia Curții de Apel Alba Iulia din februarie 2025 stabilește că Udroiu va primi indemnizația de încadrare cu un procent de 2% pe zi lucrătoare, echivalentul diurnei, actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală penalizatoare, pentru perioada 22 martie 2020–14 martie 2022.

„Obligă pârâtele la recalcularea și la plata indemnizației de încadrare în favoarea reclamantului, pentru perioada 22.03.2020–14.03.2022. Cu includerea unui procent de 2% din aceasta, reprezentând echivalentul diurnei. Drept acordat în favoarea procurorilor numiți în cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Sume actualizate cu indicele de inflație și dobânda legală penalizatoare, începând cu data scadenței și până la plata efectivă.”, se arată în decizia Curții de Apel Alba Iulia.

Pe lângă diurnă, fostul judecător a beneficiat de un salariu generos la instanța supremă, de aproximativ 350.000 de lei.

În octombrie 2025, Udroiu a decis achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, evitând confiscarea sumei de 1,3 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, Mihail Udroiu, fost consilier al Alinei Bica, s-a remarcat prin decizii controversate, printre care respingerea arestării Laurei Vicol și a soțului acesteia în dosarul Nordis și implicarea în dosarul Revoluției, restituind cazul la Parchetul Militar pentru judecare.

În noiembrie 2025, Udroiu s-a pensionat la vârsta de 48 de ani și a intrat în avocatură.

El va beneficia de o pensie specială de aproximativ 23.600 de lei pe lună.