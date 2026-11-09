 Cele patru persoane care au cărat resturile vegetale cu drapelul național, amendate la sânge | adevarul.ro
search
Luni, 9 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Cele patru persoane care au cărat resturile vegetale cu drapelul național, amendate la sânge

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Polițiștii au dat o amendă de 40.000 lei pentru încălcarea legislației privind Drapelul Național al României, după ce drapelul României a fost folosit pentru strângerea și transportarea frunzelor și a resturilor vegetale din curtea primăriei Bosanci, județul Suceava.

Drapelul, folosit la strângerea gunoiului
Drapelul, folosit la strângerea gunoiului Foto: Suceava Fail

Cele patru persoane din comuna Bosanci, județul Suceava, care au fost fotografiate de un trecător folosind drapelul național pentru strângerea și transportarea frunzelor și a resturilor vegetale au fost amendate fiecare cu 10.000 de lei. Imaginile au ajuns în mediul online și au provocat un scandal național.

Inspectoratul de Poliția Județean Suceava spune că polițiștii s-au autosesizat și au efectuat verificări în acest caz.

„În cadrul activităților desfășurate, persoanele au efectuat lucrări de curățare a trandafirilor din centrul comunei Bosanci. După finalizarea acestor activități, una dintre persoane s-a deplasat în magazia primăriei de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României care era uzat și depozitat în acel spațiu. Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul respectiv pentru a transporta resturile vegetale, cu toate că personalul responsabil din cadrul primăriei comunei le-a pus la dispoziție unelte adecvate pentru transportarea acestora.  Persoanele în cauză au fost sancționate conform art. 20 din Legea nr. 75/1994 cu amendă în valoare de 10.000 de lei fiecare. În total au fost aplicate amenzi în valoare de 40.000 de lei”, potrivit IPJ Suceava. 

Primarul din Bosanci și-a cerut scuze după apariția imaginilor

În urma controverselor, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a cerut scuze pentru incident și a explicat cum a ajuns drapelul să fie folosit la strângerea resturilor vegetale.

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, aflat la al treilea mandat, este membru al AUR, după ce anterior a făcut parte din PNL.

Edilul susține că steagurile de la primărie au fost înlocuite în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, iar cele vechi au fost depozitate la un punct de colectare a textilelor. Ulterior, unul dintre drapele ar fi fost luat de acolo și folosit de persoanele care participau la acțiunea de curățenie.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale. Precizăm că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localității a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile. Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a transmis primarul pe pagina de FB- Suceava Fail. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari după nouă ore în ocean, la zeci de kilometri de ţărm
digi24.ro
image
Vom avea zăpadă de Crăciun în toată țara, speră meteorologii. Prognoza pe 4 luni a unei ierni mai apropiate de normal
stirileprotv.ro
image
Tribunalul București analizează cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului său preventiv cu o altă măsură
gandul.ro
image
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
mediafax.ro
image
Gigi Becali confirmă Fanatik: El e omul cu transferurile la FCSB! „Îl știu de copil, a făcut niște tâmpenii”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
libertatea.ro
image
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață! Ce trebuie să aprinzi când plouă torențial
click.ro
image
Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a debutat în culturismul profesionist și a intrat în Top 5
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
"Atenție, vine apa! Părăsiți urgent zona". Panică în 3 judeţe după o alertă de inundaţii trimisă din greşeală
observatornews.ro
image
Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România! Lista drumurilor pe care șoferii trebuie să fie atenți
cancan.ro
image
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
prosport.ro
image
Firmele renunță la angajați, dar un domeniu face recrutări. Cine are cele mai mari șanse să se angajeze
playtech.ro
image
Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a lui Aymen Boutoutaou: „3 milioane de euro aruncate în foc!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
digisport.ro
image
Strategia lui Hagi Liga Națiunilor, în căutarea primei victorii. Declarațiile sale
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de două milioane de euro al lui Pescobar. E ceva unic în România. Are cinema, sală de fitness, o cameră de vinuri și piscină pe acoperiș / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificări privind indemnizaţia pentru creşterea copilului. Un proiect de lege pentru părinți a fost avizat în Senat
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Oana Roman, nemulțumită de răspunsul primit după ce a vrut să doneze haine: „Aș fi putut să fac bani din chestia asta”
click.ro
image
Andreea Antonescu, lecții dure după iubirile eșuate. Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație: „Astăzi văd iubirea mult mai matur”
click.ro
image
Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie: ce nu mai merită să duci după tine și cum îți faci curaj să începi altfel? Previziuni pentru toate zodiile
click.ro
Sissi jpg
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau
okmagazine.ro
Harry, Charles, William, Anne jpg
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Americanu’ din „La Bloc”, dezvăluiri despre cea mai grea cumpănă din viața sa! Operația de 12.000 de euro care i-a salvat viața. Ce meserie are acum
image
Oana Roman, nemulțumită de răspunsul primit după ce a vrut să doneze haine: „Aș fi putut să fac bani din chestia asta”

OK! Magazine

image
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite