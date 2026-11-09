Cele patru persoane care au cărat resturile vegetale cu drapelul național, amendate la sânge

Polițiștii au dat o amendă de 40.000 lei pentru încălcarea legislației privind Drapelul Național al României, după ce drapelul României a fost folosit pentru strângerea și transportarea frunzelor și a resturilor vegetale din curtea primăriei Bosanci, județul Suceava.

Drapelul, folosit la strângerea gunoiului Foto: Suceava Fail

Cele patru persoane din comuna Bosanci, județul Suceava, care au fost fotografiate de un trecător folosind drapelul național pentru strângerea și transportarea frunzelor și a resturilor vegetale au fost amendate fiecare cu 10.000 de lei. Imaginile au ajuns în mediul online și au provocat un scandal național.

Inspectoratul de Poliția Județean Suceava spune că polițiștii s-au autosesizat și au efectuat verificări în acest caz.

„În cadrul activităților desfășurate, persoanele au efectuat lucrări de curățare a trandafirilor din centrul comunei Bosanci. După finalizarea acestor activități, una dintre persoane s-a deplasat în magazia primăriei de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României care era uzat și depozitat în acel spațiu. Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul respectiv pentru a transporta resturile vegetale, cu toate că personalul responsabil din cadrul primăriei comunei le-a pus la dispoziție unelte adecvate pentru transportarea acestora. Persoanele în cauză au fost sancționate conform art. 20 din Legea nr. 75/1994 cu amendă în valoare de 10.000 de lei fiecare. În total au fost aplicate amenzi în valoare de 40.000 de lei”, potrivit IPJ Suceava.

Primarul din Bosanci și-a cerut scuze după apariția imaginilor

În urma controverselor, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a cerut scuze pentru incident și a explicat cum a ajuns drapelul să fie folosit la strângerea resturilor vegetale.

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, aflat la al treilea mandat, este membru al AUR, după ce anterior a făcut parte din PNL.

Edilul susține că steagurile de la primărie au fost înlocuite în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, iar cele vechi au fost depozitate la un punct de colectare a textilelor. Ulterior, unul dintre drapele ar fi fost luat de acolo și folosit de persoanele care participau la acțiunea de curățenie.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale. Precizăm că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localității a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile. Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a transmis primarul pe pagina de FB- Suceava Fail.