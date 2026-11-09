Cele patru persoane care au cărat resturile vegetale cu drapelul național, amendate la sânge
Polițiștii au dat o amendă de 40.000 lei pentru încălcarea legislației privind Drapelul Național al României, după ce drapelul României a fost folosit pentru strângerea și transportarea frunzelor și a resturilor vegetale din curtea primăriei Bosanci, județul Suceava.
Cele patru persoane din comuna Bosanci, județul Suceava, care au fost fotografiate de un trecător folosind drapelul național pentru strângerea și transportarea frunzelor și a resturilor vegetale au fost amendate fiecare cu 10.000 de lei. Imaginile au ajuns în mediul online și au provocat un scandal național.
Inspectoratul de Poliția Județean Suceava spune că polițiștii s-au autosesizat și au efectuat verificări în acest caz.
„În cadrul activităților desfășurate, persoanele au efectuat lucrări de curățare a trandafirilor din centrul comunei Bosanci. După finalizarea acestor activități, una dintre persoane s-a deplasat în magazia primăriei de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României care era uzat și depozitat în acel spațiu. Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul respectiv pentru a transporta resturile vegetale, cu toate că personalul responsabil din cadrul primăriei comunei le-a pus la dispoziție unelte adecvate pentru transportarea acestora. Persoanele în cauză au fost sancționate conform art. 20 din Legea nr. 75/1994 cu amendă în valoare de 10.000 de lei fiecare. În total au fost aplicate amenzi în valoare de 40.000 de lei”, potrivit IPJ Suceava.
Primarul din Bosanci și-a cerut scuze după apariția imaginilor
În urma controverselor, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a cerut scuze pentru incident și a explicat cum a ajuns drapelul să fie folosit la strângerea resturilor vegetale.
Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, aflat la al treilea mandat, este membru al AUR, după ce anterior a făcut parte din PNL.
Edilul susține că steagurile de la primărie au fost înlocuite în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, iar cele vechi au fost depozitate la un punct de colectare a textilelor. Ulterior, unul dintre drapele ar fi fost luat de acolo și folosit de persoanele care participau la acțiunea de curățenie.
„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale. Precizăm că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localității a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile. Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a transmis primarul pe pagina de FB- Suceava Fail.