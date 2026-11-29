Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a fost prezent sâmbătă, 29 noiembrie, la Peștera Sfântului Apostol Andrei din județul Constanța, cu o zi înainte de sărbătoarea ocrotitorului spiritual al României. Oficialul a participat la o slujbă religioasă, alături de arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, și de credincioșii veniți la acest important loc de pelerinaj.

Vicepremierul Marian Neacșu, la slujbă religioasă, alături de arhiepiscopul Tomisului Foto: captură Youtube

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, Marian Neacșu a fost întâmpinat de IPS Teodosie, alături de care a luat parte la slujbă.

Vicepremierul s-a rugat împreună cu preoții și pelerinii veniți să se închine la peștera în care, potrivit tradiției bisericești, Sfântul Apostol Andrei ar fi propovăduit creștinismul pe teritoriul actual al României.

Marian Neacșu, la slujbă Foto: captură Youtube

Vizita nu ar fi figurat pe agenda publică a ministrului și ar fi avut un caracter personal. Marian Neacșu nu a fost însoțit de un protocol oficial și nu a făcut declarații publice cu ocazia prezenței sale la lăcașul de cult.

Peștera Sfântului Andrei, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din România

Peștera Sfântului Apostol Andrei se află pe teritoriul comunei Ion Corvin din județul Constanța, la aproximativ 78-79 de kilometri de municipiul Constanța. Potrivit tradiției creștin-ortodoxe, Sfântul Andrei ar fi locuit în această zonă în urmă cu aproape 2.000 de ani, folosind peștera drept adăpost și loc de rugăciune. De aici ar fi plecat să propovăduiască Evanghelia și să creștineze populațiile din Dobrogea de astăzi.

Considerat ocrotitorul spiritual al României, Sfântul Apostol Andrei este prăznuit în fiecare an pe 30 noiembrie. Cu acest prilej, peștera și mănăstirea din apropiere devin destinații pentru mii de credincioși veniți din toate colțurile țării.

Anul acesta, Arhiepiscopia Tomisului a pregătit mai multe manifestări religioase dedicate sărbătorii. Duminică, 29 noiembrie, IPS Teodosie a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei, iar în program a fost inclusă și o procesiune cu icoana apostolului și mai multe sfinte moaște.