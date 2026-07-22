 De ce a fost demis directorul TAROM. Miruță, dezvăluiri despre venituri umflate și combustibil subevaluat: „Un buget ridicol de nerealist” | adevarul.ro
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De ce a fost demis directorul TAROM. Miruță, dezvăluiri despre venituri umflate și combustibil subevaluat: „Un buget ridicol de nerealist”

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Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat miercuri, 22 iulie, motivele pentru care Bogdan Costaș, directorul general al TAROM, a fost revocat din funcție, după ce conducerea companiei nu ar fi refăcut bugetul pe baza datelor reale și ar fi întârziat demersurile necesare pentru actualizarea planului de restructurare în relația cu Comisia Europeană.

Radu Miruță FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea
Radu Miruță FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea

TAROM. Au venit cu un buget ridicol de nerealist. Am cerut și am recerut refacerea lui pe cifre reale. Nu l-au refăcut. Poate pentru că nu mai rămânea loc pentru planuri frumoase pe bani publici. Consiliul de administrație a constatat astăzi că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieței. Din aceste motive, a fost decisă revocarea lui din funcție”, a precizat Radu Miruță pe Facebook.

„Conducerea executivă, pusă de PSD, îmi cere să aprobun buget construit pe cifre pe care ea însăși le știe nereale”

Ministrul susține că, de mai multe luni, conducerea executivă a TAROM i-ar fi solicitat aprobarea unui buget bazat pe estimări pe care le consideră nerealiste:

„De luni de zile, conducerea executivă a companiei, pusă de PSD, îmi cere să aprob, în calitate de acționar, un buget construit pe cifre pe care ea însăși le știe nereale. Un grad de încărcare a avioanelor de 79%, când realitatea primelor luni din 2026 arată că, pentru lunile rămase, avioanele ar trebui să fie mai pline decât permite capacitatea, în condițiile în care astăzi gradul de încărcare este de doar 65%. Un preț al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, când compania plătește în prezent în jur de 1.500 de dolari. Cu alte cuvinte: venituri umflate și cheltuieli micșorate pe hârtie, ca totul să pară în regulă”.

Potrivit lui Radu Miruță, aceste proiecții ar fi avut ca efect majorarea artificială a veniturilor și diminuarea cheltuielilor în documentele financiare.

„Nu am semnat așa ceva. Din luna mai cer, în scris, un buget realist, construit pe cifrele adevărate, așa cum sunt ele astăzi. Am trimis adresă după adresă. Răspunsul a fost, de fiecare dată, presiunea de a aproba o ficțiune, nu datele reale. Mai mult, am încercat un dialog deschis pentru a explica de ce un buget nerealist nu poate fi acceptat, dar directorul nu s-a deranjat sa participe la aceste discuții”.

„De ce contează? Pentru că un buget fals nu salvează o companie. O adoarme. Iar TAROM nu are nevoie de calmante, ci de adevăr: pierderi operaționale de milioane de euro în primele luni, datorii restante, o presiune uriașă generată de costul combustibilului și de întârzierile la livrarea avioanelor noi. Acestea sunt faptele. Le poți gestiona doar dacă le pui pe masă, nu dacă le ascunzi într-un tabel frumos”, a adăugat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor a explicat și ce se va întâmplă mai departe:

„Consiliul de administrație a numit un nou director general provizoriu, dintre angajații TAROM, in persoana dlui Cristian Anghel, directorul de operațiuni la sol și, tot astăzi, a demarat procedura de selecție competitivă, în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”.

Cine îi ia locul lui Costaș

În locul lui Bogdan Costaș ar urma să fie numit Cristian Anghel, în prezent Director Operațiuni Sol în cadrul TAROM, potrivit surselor Adevărul.

Decizia Consiliului de Administrație survine la o zi după ce Sindicatul Unit TAROM (SUT) a solicitat ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, declanșarea procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administrație al companiei și organizarea unei noi selecții, cu criterii care să asigure „expertiză reală în aviație civilă”

Într-o scrisoare deschisă, sindicaliștii cer și evaluarea modului în care actualii administratori și-au îndeplinit indicatorii de performanță prevăzuți în contractele de mandat.

Sindicatul atrage atenția că operatorul aerian a ajuns la al 17-lea director general din ultimul deceniu, iar funcția este ocupată interimar din 15 ianuarie 2026. Procedura de selecție pentru acordarea unui mandat complet nu a fost încă finalizată.

Această instabilitate managerială cronică nu mai poate fi disociată de organul care poartă răspunderea numirii și supravegherii conducerii executive: Consiliul de Administrație”, se arată în scrisoarea deschisă.

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