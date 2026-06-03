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Cutremur în zona seismică Vrancea. Seism de 3,1 grade produs în noaptea de marți spre miercuri

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Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, în zona seismică Vrancea - Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur în zona seismică Vrancea. Seism de 3,1 grade produs în noaptea de marți. FOTO: Arhivă
Cutremur în zona seismică Vrancea. Seism de 3,1 grade produs în noaptea de marți. FOTO: Arhivă

Seismul a avut loc la ora 03:27, la o adâncime de 124,7 kilometri. Conform specialiștilor, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: la 50 de kilometri sud de Buzău, 59 de kilometri sud de Focșani, 65 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 72 de kilometri nord-est de Ploiești.

„În ziua de 03 Iunie 2026 la ora 03:27:05 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 124.7 km”, a transmis INCDFP.

Acesta este al treilea cutremur înregistrat în România în ultimele zile. În noaptea de duminică spre luni au avut loc alte două seisme. Primul, produs la ora 00:47 în zona seismică Vrancea - Buzău, a avut magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter. Al doilea, înregistrat aproximativ trei ore mai târziu în zona seismică Vrancea, a avut magnitudinea de 2,2 grade.

Specialiștii monitorizează permanent activitatea seismică din zona Vrancea, cea mai activă regiune seismică din România.

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