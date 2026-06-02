Cutremur de magnitudinea 6,2 în sudul Italiei. Este cel mai puternic seism din ultimele decenii din peninsulă

Un cutremur cu magnitudinea de peste 6 s-a produs marți dimineață în sudul Italiei, potrivit datelor publicate de agențiile seismologice internaționale.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a anunțat că seismul a avut magnitudinea 6,2 și s-a produs la ora 00:12 (ora Europei Centrale), în Marea Tireniană, la aproximativ 18 kilometri sud-vest de localitatea Scarcelli, din Italia.

Potrivit datelor publicate de USGS, epicentrul a fost localizat în Marea Tireniană, între Sicilia și peninsula italiană. Magnitudinea exactă a unui cutremur poate varia ușor între agențiile seismologice, în funcție de metodologia utilizată și de datele analizate în primele ore după producerea seismului, notează NY Times.

La rândul său, Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) a raportat o magnitudine de 6,1 și a precizat, potrivit Reuters, că seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 253 de kilometri.

Și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din România a emis o alertă privind producerea seismului, pe care l-a încadrat în categoria cutremurelor de adâncime intermediară.

Cutremurul s-a produs la 57 de kilometri sud de Cosenza, 63 de kilometri sud de Lamezia Terme și de Nicastro-Sambiase și la 90 de kilometri sud de Catanzaro, mai arată INFP. Este unul dintre cele mai puternice seisme din ultimele decenii, informează Antena3.

Autoritățile locale au transmis că, până în prezent, nu au fost raportate victime, persoane rănite sau pagube materiale în urma seismului.

Cel mai puternic cutremur consemnat în istoria modernă a Italiei rămâne cel produs la 28 decembrie 1908 în zona strâmtorii Messina. Seismul, estimat la magnitudinea 7,1, a fost urmat de un tsunami care a lovit coastele Siciliei și Calabriei. Orașele Messina și Reggio Calabria au fost devastate, iar numărul victimelor este estimat la aproximativ 80.000 de persoane, fiind considerat unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria Europei.