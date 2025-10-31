Cuplu de români, în fața judecătorilor din Germania după ce a furat ceasuri de lux de la persoane vârstnice. Ce metodă foloseau

Un cuplu de români a ajuns în fața instanței din Düsseldorf, Germania, acuzat de furt și vătămare corporală. Potrivit autorităților, victimele lor erau persoane în vârstă, care nu se puteau apăra eficient atunci când le erau smulse ceasurile de lux la încheieturi.

Potrivit anchetatorilor, între mai 2022 și septembrie 2023, cei doi au acționat în mai multe orașe din Germania — Stuttgart, Ulm, Baden-Baden, Karlsruhe, Koblenz, Düsseldorf, Essen și Lübeck, scrie Bild.

Ținteau zonele bogate sau parcările cluburilor de golf, unde atacau persoane în vârstă pe stradă.

De obicei, David D. rămânea în mașină, în timp ce Corina D. aborda victimele, vorbindu-le în engleză, încercând să le îmbrățișeze, moment în care le smulgea ceasurile, de multe ori fără ca acestea să-și dea seama imediat.

Un bărbat de 75 de ani din Essen a povestit în instanță:

„Mergeam pe stradă când m-a întrebat dacă am un loc de muncă pentru ea. Apoi m-a atins între picioare cu o mână și mi-a apucat încheietura cu cealaltă. Când am sărit speriat, a fugit. Mi-am dat seama că mi-a furat Rolexul abia când am ajuns la mașină.”

Poliția estimează că cei doi au comis 16 jafuri, vizând ceasuri de lux în valoare totală de aproximativ 500.000 de euro. Au vândut bunurile în case de amanet. Urmele ADN lăsate la locul faptelor au dus la identificarea lor, iar după monitorizarea telefoanelor, au fost arestați în România și extrădați în Germania.

Miercuri, prin intermediul avocaților lor, cei doi au recunoscut majoritatea faptelor.

„Clientul meu regretă profund ceea ce a făcut”, a declarat avocatul Matthias Meier. Procesul va continua până la sfârșitul lunii noiembrie.