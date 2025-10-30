A plătit 3.300 de euro pentru o monedă de aur, dar a primit un castravete stricat. Cum a fost păcălită o femeie din Germania

O femeie din Germania a crezut că face o afacere bună când a găsit pe un site de anunțuri o monedă din aur la vânzare. Deși a încercat să se protejeze de o posibilă înșelăciune, a ajuns să piardă 3.300 de euro, iar în coletul primit se afla un castravete stricat.

Potrivit publicației Bild, femeia din regiunea Oberpfalz a găsit online o monedă din aur și a luat legătura cu presupusul vânzător. Cei doi au convenit rapid asupra sumei de 3.300 de euro. Pentru a se proteja, femeia a decis să plătească ramburs, adică la primirea coletului, astfel încât să poată verifica pachetul înainte de plată.

Presupusul comerciant a fost de acord cu condițiile, iar femeia a așteptat livrarea fără suspiciuni.

Coletul, plătit de tatăl ei fără verificare

În ziua livrării, însă, femeia nu se afla acasă. Curierul a fost întâmpinat de tatăl acesteia, care, fără să bănuiască nimic, a plătit întreaga sumă - 3.300 de euro și a preluat pachetul fără să-l deschidă.

Seara, când femeia s-a întors, a desfăcut coletul cu emoție, dar în locul monedei din aur a găsit un castravete stricat.

Poliția: Șanse minime să fie prins escrocul

Femeia a depus plângere la poliție, însă autoritățile i-au explicat că posibilitățile de a-l identifica pe escroc sunt foarte mici. „Persoana a folosit date false”, au transmis polițiștii.

Incidentul a devenit rapid viral în Germania, fiind un nou avertisment pentru cumpărătorii online care cred că plata ramburs îi ferește automat de fraude.