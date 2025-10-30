search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

A plătit 3.300 de euro pentru o monedă de aur, dar a primit un castravete stricat. Cum a fost păcălită o femeie din Germania

0
0
Publicat:

O femeie din Germania a crezut că face o afacere bună când a găsit pe un site de anunțuri o monedă din aur la vânzare. Deși a încercat să se protejeze de o posibilă înșelăciune, a ajuns să piardă 3.300 de euro, iar în coletul primit se afla un castravete stricat.

Femeia a primit un castravete stricat la prețului unei monede FOTO: Polizei Sulzbach-Rosenberg
Femeia a primit un castravete stricat la prețului unei monede FOTO: Polizei Sulzbach-Rosenberg

Potrivit publicației Bild, femeia din regiunea Oberpfalz a găsit online o monedă din aur și a luat legătura cu presupusul vânzător. Cei doi au convenit rapid asupra sumei de 3.300 de euro. Pentru a se proteja, femeia a decis să plătească ramburs, adică la primirea coletului, astfel încât să poată verifica pachetul înainte de plată.

Presupusul comerciant a fost de acord cu condițiile, iar femeia a așteptat livrarea fără suspiciuni.

Coletul, plătit de tatăl ei fără verificare

În ziua livrării, însă, femeia nu se afla acasă. Curierul a fost întâmpinat de tatăl acesteia, care, fără să bănuiască nimic, a plătit întreaga sumă - 3.300 de euro și a preluat pachetul fără să-l deschidă.

Seara, când femeia s-a întors, a desfăcut coletul cu emoție, dar în locul monedei din aur a găsit un castravete stricat.

Poliția: Șanse minime să fie prins escrocul

Femeia a depus plângere la poliție, însă autoritățile i-au explicat că posibilitățile de a-l identifica pe escroc sunt foarte mici. „Persoana a folosit date false”, au transmis polițiștii.

Incidentul a devenit rapid viral în Germania, fiind un nou avertisment pentru cumpărătorii online care cred că plata ramburs îi ferește automat de fraude.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
mediafax.ro
image
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o singură zi
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce distanță trebuie să fie între centrala pe gaz și aragaz, conform normelor legale
playtech.ro
image
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Anunț oficial de la Guvern! S-a stabilit soarta salariului minim pe economie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!