Cum se apără omul de afaceri acuzat că a oferit „mită cu elicopterul”: „A fost un ajutor acordat pentru tratamentul medical al unui copil”

Cazul „mitei cu elicopterul” ia o nouă turnură. Dumitru Gal, președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș și proprietarul companiei Divin Garden SRL, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi oferit bani unui controlor de calitate de la centrul logistic Kaufland Turda pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme.

Reacția sa vine după ce publicația Bihoreanul a scris că Gal ar fi transportat mită chiar și cu elicopterul către un angajat Kaufland, inculpat și condamnat recent pentru luare de mită în formă continuată.

Dumitru Gal afirmă însă că totul este o „campanie de denigrare” și că banii livrați nu aveau legătură cu afaceri sau favoruri.

Dumitru Gal: „A fost un gest umanitar, nu mită”

„Așa-numita „mită cu elicopterul” nu are nicio legătură cu fapte de corupție. A fost un gest de caritate, un ajutor umanitar acordat pentru tratamentul medical al unui copil, nicidecum un mijloc pentru obținerea de avantaje comerciale sau contractuale. Orice interpretare diferită este fie o eroare gravă, fie o încercare deliberată de dezinformare”, a transmis Gal într-un drept la replică trimis publicației bihorene. Acesta susține că acuzațiile lansate sunt „neadevărate și tendențioase” și că firma sa respectă toate standardele internaționale.

Angajatul Kaufland a recunoscut fapta

Controlorul de calitate de la Kaufland Turda, implicat în dosar, și-a recunoscut vina în fața procurorilor. El a recunoscut că a primit bani „pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme” și a transferat statului suma de 42.830 de lei, considerată mită. A fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de 2 ani.

Cu toate acestea, Dumitru Gal neagă că ar fi fost implicat în astfel de practici și afirmă că între compania sa și lanțul Kaufland nici nu există contracte: „Cooperativa noastră din Beiuș nu a livrat și nu livrează produse către rețeaua Kaufland, ceea ce invalidează acuzațiile lansate în acest sens”, susține acesta.

„Investiții, transparență și responsabilitate socială”

În replica trimisă presei, omul de afaceri Gal încearcă să își apere reputația printr-o listă de realizări înșiruite:

„Investițiile și contribuția la comunitate sunt dovezi ale bunei-credințe, nu premise pentru ilegalități. Compania a investit peste 11 milioane de euro în ultimi 4 ani infrastructură de ultimă generație. (...) Am susținut activ comunitatea locală prin sponsorizări de peste 400.000 de euro, direcționate către domenii vitale. (...) Compania are peste 180 de angajați și proiecte de investiții de 3 milioane de euro în derulare. (...)”

Dumitru Gal afirmă că s-a retras temporar din companie încă din luna mai „pentru a permite autorităților să își facă treaba” și spune că are „încredere în Justiție”.

În timp ce inculpatul din dosar a fost deja condamnat, rolul lui Dumitru Gal urmează încă să fie clarificat de procurori. Acesta susține că este victima „unei campanii de denigrare” și denunță încercări de „a distruge o afacere prosperă și onestă”.

Gal este, de asemenea, anchetat în alt dosar pentru mituirea a patru inspectori de calitate de la Mega Image, Profi, Lidl și Auchan.