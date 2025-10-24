search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Inspector ANAF, prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce lua mită pentru limitarea unui control

Publicat:

Un inspector antifraudă din cadrul ANAF a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție, în timp ce primea mită de la administratorul unei societăți comerciale, care-i ceruse să limiteze controlul efectuat asupra firmei sale.

Cineva dă bani mită unei persoane, prefăcându-se că dă noroc
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF a fost prins în timp ce lua mită. Foto Playtech

Potrivit DNA, în perioada septembrie – octombrie 2025, inculpatul Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, ar fi efectuat un control operativ și inopinat la o societate comercială, în urma căruia ar fi rezultat mai multe nereguli în activitatea acesteia.

Cu această ocazie, inculpatul Nistor Constantin ar fi pretins inculpatei C.A.S., administrator la societatea comercială controlată, cu titlu de mită, suma de 3.000 de lei, pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul și pentru a aplica doar o amendă contravențională.

La data de 23 octombrie 2025, inculpatul Nistor Constantin a primit de la inculpata C.A.S. suma de 3.000 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Procurorii anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 23 octombrie 2025, pentru cele două persoane.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

Mai mult, inculpatul Nistor Constantin nu poate exercita funcția de inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, în exercitarea căreia a săvârșit fapta.

Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Biroului de Operațiuni Speciale București.

DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

