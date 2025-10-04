Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă

Ucraina și Republica Moldova speră că vor reuși să devină membre ale Uniunii Europene în termen de 4 sau 5 ani, dar vor avea o piedică serioasă, la fel cum România a fost blocată de mai multe state să intre în UE, iar apoi Olanda și Austria ne-au ținut departe de Schengen.

Republica Moldova are toate motivele să viseze la o integrare europeană, ceea ce în urmă cu doar câțiva ani ar fi părut de domeniul fantasticului. Numai că victoria președintei Maia Sandu la alegerile din 2024, urmată de succesul PAS, la alegerile parlamentare de acum câteva zile, au arătat clar că moldovenii optează clar și apăsat pentru un destin european. Însă chiar dacă drumul Chișinăului spre integrare pare netezit, piedicile nu au dispărut în totalitate.

Continuarea războiului hibrid al Rusiei cu Republica Moldova și cu NATO nu este singurul motiv de îngrijorare. Chișinăul ar putea fi afectat de reticența unor state din cadrul Uniunii Europene, care ar putea să considere Republica Moldova nepregătită pentru aderare. Și nu numai atât. Republica Moldova ar putea să cadă la mijloc în jocurile politice de interese ale unor țări dispuse să o sacrifice sau cel puțin să-i întârzie serios aderarea.

De ce ar bloca Ungaria extinderea UE și aderarea Moldovei

Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, spune că Ungaria ar putea să blocheze calea europeană a Moldovei. Interesante ar fi și motivele. În opinia lui Naumescu, Viktor Orban ar putea alege să facă acest joc din motive interne, electorale, mai mult decât pentru a favoriza Federația Rusă.

„Ungaria lui Viktor Orban s-ar putea opune aderării Ucrainei la UE până la alegerile din aprilie 2026, tot așa cum conservatorii din Austria s-au opus aderării României la Spațiul Schengen până la alegerile lor din 29 septembrie 2024. Din motive interne, electorale... Dar ce se va întâmpla cu Republica Moldova, prinsă "la pachet" cu Ucraina? Va fi Chișinăul o victimă colaterală a populismului anti-ucrainean al lui Viktor Orban și a convingerii lui că acest veto îi va aduce voturi la primăvară? Se vor pierde 8-9 luni prețioase pentru deschiderea clusterelor de negociere?”, se întreabă Naumescu, într-o postare pe Facebook.

Un alt detaliu deloc neglijabil va fi dacă dosarul de integrare a Moldovei va fi decuplat de cel al Ucrainei. Semnele nu ar fi neapărat încurajatoare, crede expertul. El se întreabă și care ar fi „prețul” solicitat de Viktor Orban pentru a renunța la opoziția față de acceptarea Republicii Moldova și a Ucrainei în rândul națiunilor membre UE.

Multe semne de întrebare, puține certitudini

„Va reveni în discuție ideea decuplării Republicii Moldova de Ucraina, evocată în luna mai de comisara pentru lărgire Marta Kos, și a evaluării meritocratice individuale a statelor candidate? Se va putea oare trece peste veto-ul Ungariei la Consiliul European din 23-24 octombrie, deși semnalele de la Copenhaga nu sunt până acum încurajatoare? Deocamdată, Orban pare să facă din rezistența la integrarea Ucrainei una din principalele sale teme electorale pentru aprilie 2026 și nu dă semne că această chestiune ar fi una tranzacțională pentru el, ca de obicei. Sau poate că "prețul" așteptat de Budapesta este foarte ridicat”, mai spune Naumescu.

Înainte de a veni cu răspunsuri, însuși Valentin Naumescu se întreabă cum va evolua situația și ridică și alte semne de întrebare privind viitorul unor proiecte importante ale Uniunii Europene.

Proiectul zidului de drone, primit cu rezerve la Copenhaga

Pentru că proiectul zidului dronelor european s-a lovit de rezistența Germaniei, dar și de scepticismul altor state, chiar și acesta este pus complet sub semnul întrebării.

„Se (mai) face sau nu zidul european al dronelor? Au reușit sau nu președinții Consiliului European și Comisiei Europene să convingă liderii statelor membre de oportunitatea și fezabilitatea acestui proiect al UE? Sau decizia de acțiune militară rămâne la nivelul statelor?Se transferă sau nu Ucrainei activele înghețate ale Rusiei din UE? Așteptăm răspunsuri la aceste întrebări importante”, mai spune Valentin Naumescu.