Cum au încercat doi români să-i însceneze unui conațional din Belgia un caz de agresiune

Doi români din Lier, Belgia, sunt judecați pentru hărțuire și acuzații false la adresa unui conațional. Aceștia ar fi lăsat scrisori la tribunalul din Mechelen, precum și la mai multe secții de poliție, în care susțineau că soția celuilalt român s-ar afla în pericol de moarte.

Potrivit Parchetului, cazul face parte dintr-un conflict mai amplu care îi implică pe DF (35 de ani) și MF (31 de ani), ambii din Lier. Cei doi se aflau de mai mult timp în conflict cu un alt conațional, un bărbat care locuise o perioadă cu ei împreună cu partenera sa, relațiile deteriorându-se ulterior semnificativ, scrie Nieuwsblad.

„DF a fost condamnat anterior pentru că a intrat intenționat de trei ori cu mașina în autoturismul celuilalt român și i-a spart geamurile cu o bară metalică. Acesta ar fi acționat astfel deoarece se simțea grav amenințat de conaționalul său”, a precizat procurorul.

Conflictul a contribuit la faptele pentru care DF și MF au ajuns în fața instanței din Mechelen. „În perioada 11–16 mai anul trecut, plicuri conținând scrisori au fost găsite atât la tribunalul din Mechelen, cât și la secțiile de poliție din Duffel, Lier și Broechem. Una dintre scrisori a fost descoperită chiar la începutul unei ședințe de judecată la Mechelen”, a adăugat acuzarea.

În scrisori se menționa, printre altele, că „întreaga mea poveste poate fi citită în acest plic” și că „mă aflu în pericol de moarte”. De asemenea, erau formulate acuzații privind agresiuni asupra unei femei și susținea că aceasta ar fi ajuns în prostituție.

Imaginile de pe camerele de supraveghere ale tribunalului au fost analizate, iar acestea au arătat că DF și MF au intrat pentru scurt timp în clădire. Cei doi purtau ochelari de soare, iar femeia avea chiar o mănușă din plastic pentru a nu lăsa amprente.

Parchetul a calificat faptele drept deosebit de grave, întrucât cei doi au formulat acuzații împotriva conaționalului lor fără a avea vreo bază reală. Pentru urmărire și hărțuire a fost solicitată o pedeapsă de 10 luni de închisoare cu suspendare, precum și un ordin de restricție.

Avocata Dana Dobrin nu a contestat relația tensionată dintre clienții săi și celelalte persoane implicate, însă a solicitat achitarea acestora. „Din perspectiva lor, ei sunt cei hărțuiți și acuzați pe nedrept”, a declarat aceasta. „De asemenea, neagă că ar fi redactat scrisoarea. Nu vorbesc limba olandeză. Recunosc totuși că au greșit prin distribuirea scrisorii, dar au făcut-o pentru a-și proteja copiii.”

Sentința urmează să fie pronunțată pe 18 mai.