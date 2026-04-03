O româncă, „maestra” unei secte care a şocat Italia, arestată împreună cu soţul. Practicau ritualuri „de purificare”, violență sexuală şi control absolut. „Îți tai limba”

O moldoveancă şi soţul său italian au transformat promisiunile de „purificare spirituală” într-un coșmar. Adepții erau șantajați, controlați total și obligați să plătească sume uriașe, în timp ce liderii grupului exploatau sexual membri vulnerabili.

O moldoveancă, „Maestra” unei secte care a șocat Italia, și soțul său italian au fost arestați după ce autoritățile italiene au descoperit amploarea abuzurilor pe care le-au săvârșit asupra adepților grupului pe care îl conduceau. Tatiana Ionel și Alfredo Mangone promiteau „purificarea sufletului” și evoluție spirituală, dar în realitate transformaseră această promisiune într-un mecanism de control total, relatează presa italiană.

Adepții erau supuși unui regim strict, în care ierarhia era împărțită în roluri precum „Maestrul”, „Maestra”, „Șamanul” sau „Vindecătorul”, menite să impresioneze și să manipuleze. Persoanele vulnerabile erau șantajate spiritual și psihologic, forțate să plătească lunar sume considerabile pentru a „avansa spiritual”, iar fondurile strânse erau folosite de lideri pentru mașini de lux, bijuterii și mese extravagante.

Ancheta a pornit de la tatăl unui adept

Patru persoane - trei bărbați și o femeie - au fost reținute în Perugia, fiind acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, șantaj și violență sexuală agravată.

Liderii grupului exploatau sexual membrii cei mai fragili, sub pretextul ritualurilor de purificare. Unele dintre aceste ritualuri implicau simulări macabre, interdicții drastice privind contactul cu familia și chiar consumul unor substanțe controversate, menite să întărească loialitatea și dependența adepților.

Controlul absolut asupra vieții și libertății membrilor a transformat „asociația spirituală” într-o structură abuzivă, greu de părăsit pentru cei prinși în mrejele sale.

Ancheta a început în 2023, după ce tatăl unui tânăr a alertat autoritățile, semnalând că fiul său a intrat în cercul unui presupus „maestru de alchimie”.

În câteva luni, tânărul și-a abandonat locul de muncă, și-a epuizat economiile și a rupt orice legătură cu familia, mutându-se mai întâi în provincia Pesaro-Urbino, apoi în Umbria, pentru a trăi în cadrul grupului.

Ierarhie și control psihologic

Potrivit anchetatorilor, secta funcționa cu o ierarhie rigidă și denumiri pompoase precum „Maestrul”, „Maestra”, „Șamanul” și „Vindecătorul”. Aceste roluri erau concepute pentru a atrage persoane vulnerabile și pentru a le manipula prin tehnici de racolare, menținându-le captive prin șantaj spiritual și amenințări asupra destinului și sănătății lor.

Conform publicației Il Messaggero, liderii grupului erau italianul de 56 de ani Alfredo Mangone, „Maestrul”, și soția sa, Tatiana Ionel, originară din Republica Moldova, „Maestra”. Cei doi își atribuiseră titluri spirituale și nume sacre: Mangone se autointitula „războinic al luminii” și îşi alesese numele sfânt Kaar Yampui, iar Tatiana Ionel își spunea Mamas Nua Janua, declarând că ei „nu sunt oameni”, ci „aproape de Dumnezeu” și chiar „divinități”.

Ancheta a scos la iveală că adepții erau convinși să plătească lunar sume considerabile, estimate la un total de peste 500.000 de euro, pentru un „parcurs de evoluție spirituală”. În realitate, banii erau folosiți de lideri pentru achiziții personale: mașini de lux, bijuterii, sejururi în hoteluri de top și cine extravagante.

Ritualuri și abuzuri

Acuzațiile împotriva liderului sectei includ constrângere sexuală, care, abuzând de vulnerabilitatea emoțională a unei membre, a forţat-o să întrețină relații intime sub pretextul unui ritual necesar pentru „salvarea sufletului”.

În cadrul sectei, adepții erau împinși să rupă orice legături cu familia și prietenii, fiind avertizați asupra „repercusiunilor spirituale foarte grave” sau „consecințelor negative pentru șapte generații” dacă nu respectau regulile.

„Dacă cineva era în doliu, nici măcar nu îi permiteau să meargă la înmormântare, ca să nu se contamineze. Te fac să trăiești într-o stare de puternică supunere.” De asemenea, suma donațiilor influența „nivelul spiritual”: „Cu cât donai mai mult, cu atât avansai mai mult în spirit”, a povestit un fost adept în cadrul unei emisiuni.

Ritualurile grupului erau prezentate drept etape de purificare sau atingere a unui nivel spiritual superior, incluzând simulări de înmormântare în gropi acoperite cu lemne și frunze, întrețineri de relații intime și consumul unor lichide cu fluide corporale, inclusiv lichidul seminal al liderului. Adeptii erau manipulați psihologic prin promisiuni și amenințări spirituale pentru a respecta reguli stricte.

Moldoveanca şi soţul său rămân după gratii

Parchetul din Perugia a dispus arestul preventiv al celor trei membri localizați, iar procedurile de extrădare sunt în curs pentru un membru aflat în străinătate. Alţi doi colaboratori cu roluri minore sunt cercetați în libertate.

Mangone colecta majoritatea donațiilor pentru cursuri de alchimie, transmutație spirituală și șamanism. Fluxul financiar lunar de aproximativ 12.000 de euro acoperea cheltuieli personale ale liderului și ale soției sale Tatiana Ionel, precum călătorii, computere, bijuterii și alimente pentru fosta soție.

Ferma din Pietralunga, sediul actual al sectei după mutarea din Cagli, fusese achiziționată cu peste 500.000 de euro, plătită integral de patru adepți într-o singură săptămână.

„Îți tai limba. Te găsesc oriunde, sunt mai rău decât un mafiot”, ar fi spus Mangone unei victime care plătise 100.000 de euro și îi oferise mai multe mașini, printre care și un Porsche.

De teama arestării, Mangone și Tatiana Ionel ar fi planificat să fugă în Elveția, după ce unele victime au depus plângeri, inclusiv una care a suferit un incident grav de sănătate în timpul unui ritual șamanic.

Joi, procurorii au stabilit că Alfredo Mangone, Tatiana Ionel și „vraciul” Antonio Accomando rămân în arest, în timp ce procurorul adjunct Laura Reale continuă ancheta asupra întregii structuri a sectei „Conoscenza e Libertà”, în care sunt investigate în total șase persoane.