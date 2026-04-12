O rețea de escroci, majoritatea români, descoperită în Austria. Bunurile obținute erau vândute în București

Poliția din Viena a reținut o grupare suspectată că a înșelat peste 300 de companii austriece, provocând pierderi de 160.000 de euro. Bunurile obținute fraudulos erau vândute ulterior pe piața neagră din București.

Rețeaua, formată din cetățeni austrieci și români, este suspectată că a comis peste 1.300 de fapte de înșelăciune din noiembrie 2023 până în prezent, scrie Kleine Zeitung.

Gruparea era formată din 10 bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani. Cu excepția unei persoane care avea cetățenia austriacă, restul sunt români.

Potrivit autorităților, membrii grupării închiriau apartamente de vacanță, pe care le foloseau ca puncte de livrare pentru diverse comenzi de bunuri. Produsele erau comandate în numele unor firme, însă nu mai erau achitate.

Ulterior, bunurile erau transportate și vândute pe piața neagră en-gros din București, generând profituri ilegale consistente.

Anchetatorii estimează că peste 300 de companii austriece au fost păgubite, prejudiciul total ridicându-se la aproximativ 160.000 de euro.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.